Calciomercato Juventus/ Per Adeyemi serve l’uscita di Soulé. Problemi giudiziari per Yildiz (18 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ADEYEMI PIACE A GIUNTOLI PER L’ATTACCO

Il calciomercato Juventus è pronto ad entrare nel vivo con Cristiano Giuntoli che sta sondando diverse piste che potrebbero portare giocatori di livello mondiale alla corte di Thiago Motta che attende la fine di Euro2024 per lavorare al 100% sulla rosa bianconera. Le priorità del club bianconero sono l’acquisto di un esterno d’attacco da Champions League che possa andare a colmare le possibili partenze di Federico Chiesa e Matias Soulé, pronti a cambiare squadra in questa sessione di calciomercato. Oltre al già citato Jadon Sancho, Giuntoli è pronto a sondare il terreno per il giovane esterno tedesco Karim Adeyemi, attualmente in forza al Borussia Dortmund ma escluso dalle convocazioni per Euro2024. Proprio l’uscita di Matias Soulé potrebbe portare a Torino Adeyemi perché il Borussia Dortmund sta attraversando un periodo di transizione con il cambio allenatore e sarebbe molto interessato al profilo dell’argentino per il suo attacco.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SAELEMAEKERS IDEA PER L’ESTERNO

Un’altra suggestione delle ultime ore per il calciomercato Juventus è quella che vede i bianconeri interessati ad un possibile acquisto dell’ex Bologna Alexis Saelemaekers. L’esterno belga è un classe 1999 e si è rivelato essere uno degli uomini chiave del Bologna di Thiago Motta collezionando 32 presenze tra campionato e Coppa Italia nonostante la poca certezza del suo riscatto. Infatti, la società bolognese ha deciso di non riscattare Saelemaekers che quindi è tornato al Milan ed è in cerca di una nuova sistemazione con i rossoneri disposti a farlo partire per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Rimane da monitorare anche la situazione contrattuale di Kenan Yildiz che è pronto a debuttare ad Euro2024 da protagonista con la Turchia ma si trova in trattativa per il prolungamento del suo contratto con la Juventus. Il turco dovrà affrontare una causa in tribunale con il suo ex agente Carlos Ruiz il quale era riuscito a trovare un accordo per il prolungamento di contratto con la Juventus prima di vedere l’immediata cessazione dei rapporti. La vicenda Yildiz potrebbe andare ad influenzare pesantemente il calciomercato Juventus anche se i bianconeri rimangono ottimisti per il rinnovo.











