Calciomercato Juventus/ Piace Retegui. Lotta con il Milan per Armando Broja (3 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GIUNTOLI VUOLE ANCHE UN VICE VLAHOVIC

Rimane una delle squadre più attive del calciomercato la Juventus di Cristiano Giuntoli che sta lavorando a più trattative per presentare una squadra all’altezza delle tre competizioni in vista nella prossima stagione con l’obiettivo di tornare a vincere il campionato. Dopo aver già chiuso gli acquisti di Douglas Luiz, Thuram e Di Gregorio, Giuntoli è in mezzo a diverse trattative per portare un attaccante che possa dare il cambio a Vlahovic e spalleggiarlo nell’attacco juventino. L’addio di Moise Kean in direzione Fiorentina ha aperto una casella nell’attacco della rosa di Thiago Motta che si appellerà al calciomercato Juventus per colmare questo vuoto ampliato anche dalle precarie condizioni fisiche di Arkadiusz Milik che sta provando a smaltire l’infortunio che gli è costato la partecipazione ad Euro2024. Per l’attacco, Giuntoli sta pensando a Mateo Retegui e Armando Broja entrambi liberi da Euro2024 e anche rivali nel Gruppo B con la sfida tra Italia e Albania terminata troppo presto per entrambe le nazionali.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RETEGUI E BROJA GLI ATTENZIONATI PER L’ATTACCO

Secondo Tuttosport, il nome di Mateo Retegui del Genoa è quello più interessante per il calciomercato Juventus che potrebbe andare sull’attaccante italiano dopo una buona stagione giocata in Serie A che gli ha visto mettere a segno 7 reti nonostante un infortunio che gli ha fatto saltare una decina di partite. Nelle ultime ore, invece, si sta facendo sempre più calda la pista che porterebbe ad Armando Broja del Chelsea e già attenzionato dal Milan in questa sessione di calciomercato. Per l’attaccante albanese il Chelsea ha aperto ad un prestito mentre in caso di acquisto di Retegui si parlerebbe di un’operazione a titolo definitivo con il Genoa. Sfuma definitivamente ogni suggestione per Alvaro Morata che ha giurato fedeltà all’Atletico Madrid dopo le parole di riconciliazione e stima espresse da suo presidente in risposta alle dichiarazione di delusione rilasciate dal capitano della Spagna per il calciomercato dei Colchoneros.











