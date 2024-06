Calciomercato Fiorentina News/ È fatta per Moise Kean: operazione da 18 milioni di euro (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, KEAN CONTRO LA MALEDIZIONE DEL CENTRAVANTI

Serviva una punta al calciomercato Fiorentina e i Viola sembrano finalmente trovato il nome adatto. Dopo un passato e presente non esaltante formato dai vari Cabral, Jovic, Nzola, Beltran e Belotti, l’ex Juventus avrà il compito di interrompere la maledizione. È dai tempi di Dusan Vlahovic che la Fiorentina non ha una punta presente in zona gol.

Il grande problema della squadra allenata da Italiano prima dell’arrivo di Palladino era proprio trovare la via della rete. Tante occasioni, cross in mezzo, palloni in profondità e chi più ne ha più ne metta, salvo poi convertire in gol pochissime occasioni rispetto a alla mole di gioco create.

I numeri di Kean non sono rassicuranti da questo punto di vista, avendo superato i 6 gol in campionato soltanto in occasione dell’andata d’oro al PSG da 13 reti in 26 partite. Per il resto il minutaggio è calato dopo quella stagione in terra francese, perdendo così la fiducia guadagnata all’ombra della Tour Eiffel.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, LE CIFRE DELL’AFFARE

Andiamo ora a vedere le cifre spese dal calciomercato Fiorentina per vedere assicurarsi le prestazioni di Moise Kean. Il classe 2000 riceverà uno stipendio di 2.5 milioni all’anno mentre nelle casse della Juventus arriverà un bonifico da 13 milioni di euro. Il computo totale però è di 18 dato che i 5 restanti verranno pagati in caso di raggiungimenti di determinati bonus.

Come detto in precedenza, Kean ha bisogno di rilanciarsi dato che dopo la stagione super al PSG ha trovato un ambiente a lui ostile all’Everton mentre di ritorno a Torino non è stato considerato come parte focale del progetto, anzi, spesso e volentieri Allegri lo faceva sedere in panchina.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, DALLA SPAGNA: BLANCO È AD UN PASSO

Dalla Spagna giungono nuove notizie sul calciomercato Fiorentina, in particolare quelle riferita a colpi in entrata. Antonio Blanco, centrocampista dell’Alves un passato importante nel Castilla, sarebbe il prediletto della metà campo di Raffaele Palladino che avrebbe chiesto proprio un centrocampista con quelle caratteristiche,

Secondo il giornalista spagnolo Angel Garcia, la trattativa tra Fiorentina e Blanco è in fase avanzata con il calciatore che naturalmente spinge per un trasferimento in Italia. Seguiranno aggiornamenti sentendo anche cosa si vocifera in Italia a riguardo. Se dovesse concretizzarsi, la Juventus avrebbe così il sostituto di Arthur.

