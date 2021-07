CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Pogba potrebbe liberare Van de Beek

CALCIOMERCATO JUVENTUS, VAN DE BEEK GRAZIE A POGBA

In casa Juventus si sta lavorando in questi giorni di calciomercato al fine di garantire una rosa competitiva al nuovo allenatore Massimiliano Allegri per la stagione alle porte. I bianconeri valutano la possibilità di potenziare il centrocampo ed il nome di Manuel Locatelli del Sassuolo non è l’unico accostato alla Vecchia Signora. In particolare, nel mirino del club piemontese ci sarebbe sempre il ventiquattrenne Donny Van De Beek, di proprietà del Manchester United. Secondo le indiscrezioni più recenti, l’ex juventino Paul Pogba, che ha il contratto in scadenza con i Red Devils nel giugno del 2022 ovvero al termine della prossima annata calcistica, vorrebbe lasciare Manchester e se approderà realmente al Paris Saint-Germain allora la società del tecnico Solskjaer potrebbe farsi avanti con la Juventus per aggiudicarsi Adrien Rabiot. Nel caso in cui il ds Cherubini e soci decidessero di lasciare andare Rabiot, allora si proverà ad intavolare la trattativa per uno scambio proprio con Van De Beek.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LOCATELLI PROMOSSO

La Juventus ha da tempo messo nel mirino Manuel Locatelli come obiettivo per migliorare il proprio centrocampo in questa sessione di calciomercato estivo. Il giocatore del Sassuolo, attualmente in vacanza dopo essersi laureato Campione d’Europa con la Nazionale italiana del ct Mancini, pare ricambiare positivamente l’interesse bianconero e la trattativa per portarlo a Torino dovrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni dopo la prima offerta delle scorse ore. Intanto l’acquisto di Locatelli da parte della Juventus viene promosso da diversi esperti, compreso l’ex juventino e Campione del Mondo Fabio Cannavaro, intervistato da Tuttosport: “Al Sassuolo, in un certo contesto, ha fatto la differenza. In Nazionale è apparso in crescita. È un centrocampista completo e italiano: se la Juve lo prende, non sbaglia.” Opinione simile pure quella dell’ex dirigente Pietro Lo Monaco, interpellato da TMW Radio: “E’ pronto per la Juve, assolutamente. E’ un giocatore di grande spessore, sia a livello tecnico e di qualità che atletico e fisico. Ai grandi livelli la cifra fisica è importante e lui è uno che si impone.”

