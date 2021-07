CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Possibile scambio tra Bernardeschi e Delaney

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ARTHUR E DELANEY

La Juventus, in questi giorni di calciomercato, è stata colta di sorpresa dalla necessità di Arthur di operarsi ed il brasiliano rimarrà fermo per tre mesi dopo aver risolto la calcificazione alla gamba destra che ne aveva compromesso il rendimento in campo lo scorso anno. Attraverso il suo account Instagram Arthur ha spiegato: “Ciao ragazzi, tutto è andato bene dal “meccanico”. Di nuovo a casa, molto contento perché avevo tanta voglia di potermi operare e dimenticare questo intruso (➡️) per poter giocare finalmente senza dolore. Grazie al Dr. Piana e allo staff medico della Juve. Mi sento molto bene grazie al lavoro col mio staff personale e confido di essere al 100% al più presto e con una grande motivazione per questa stagione! Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto! Ci vediamo presto per dare tutto fino alla fine!” Intanto però non mancano i rumors riguardanti eventuali sostituti ed al momento il nome più gettonato pare essere quello di Thomas Delaney, di proprietà del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da Calciomercatonews.com, il ventinovenne danese potrebbe arrivare a Torino se la Juventus deciderà di intavolare uno scambio inserendo Federico Bernardeschi nella trattativa, forti anche del fatto che il procuratore di entrambi i calciatori sia Mino Raiola.

Locatelli alla Juventus?/ Calciomercato news, prime cifre e attesa per nuovo incontro

CALCIOMERCATO JUVENTUS, DIONISI LO VORREBBE TENERE

E’ ormai ampiamente risaputo che la Juventus ha messo nel mirino Manuel Locatelli del Sassuolo per questa finestra di calciomercato. Dopo un primo incontro tra le parti, in cui sarebbe stata offerta una cifra pari a 35 milioni di euro più 7 milioni di bonus da parte dei bianconeri ai neroverdi, sembra inevitabile che le due dirigenze si incontrino ulteriormente nel prossimo futuro per limare i dettagli riguardanti anche la formula dell’operazione. Intanto il tecnico del Sassuolo, mister Alessio Dionisi, interpellato in esclusiva da Tuttomercatoweb a margine dell’amichevole vinta sul Brixen, non ha nascosto il suo desiderio di poter contare su tutti i giocatori della sua rosa anche nella prossima stagione spiegando: “Io non penso assolutamente a questo. Penso a quelli che siamo, a quanto margine abbiamo, a conoscerci e a migliorare. So di avere a disposizione una buona squadra. Spero che si rimanga tali ma ho pochi dubbi sul fatto che ci faremo trovare pronti per il campionato. Il mercato poi non spetta a me, io penso solo ad allenare i ragazzi.”

