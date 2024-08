CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SFIDA ALL’ATALANTA PER NICO GONZALEZ

Tante idee per Cristiano Giuntoli che sta portando avanti il calciomercato Juventus con diverse trattative che possano aggiungere qualità alla rosa di un Thiago Motta alla ricerca di rinforzi sulla trequarti e sull’esterno. Il nome preferito per la trequarti rimane quello di Koopmeiners ma i 60 milioni richiesti dalla dea sono difficilmente raggiungibili e potrebbero far saltare la trattativa nonostante il forte interesse. Molto più concreto e fattibile, invece, la trattativa per Nico Gonzalez della Fiorentina che è in uscita dai viola ma ha dietro il forte interesse dell’Atalanta pronta a fare un grande sforzo per consegnarlo a Gasperini. La chiave per questa trattativa potrebbero essere le contropartite perché la Fiorentina è alla ricerca di un portiere, un centrocampista, un esterno ed una punta ed entrambe le squadre hanno interessanti calciatori da proporre. La dea può mettere sul piatto Juan Musso per abbassare la richiesta della Fiorentina mentre la Juventus ha diverse alternative da proporre.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PROPOSTI MCKENNIE E KOSTIC ALLA FIORENTINA

Il calciomercato Juventus, per arrivare a Nico Gonzalez, è pronto a proporre Weston McKennie e Filip Kostic in modo da abbassare la richiesta della Fiorentina e portare a termine la trattativa. La Fiorentina ci pensa ma le situazione di mercato iniziano ad intrecciarsi con l’Atalanta che potrebbe arrivare a Nico Gonzalez in caso di cessione di Koopmeiners che andrebbe a completare una casella della Juventus e porterebbe l’affondo decisivo della viola per Albert Gudmundsson. Al momento rimane tutto in fase di stallo ma basterebbe uno sforzo di una di queste tre squadre per accendere il calciomercato italiano e portare grandi colpi in Serie A e non solo. In attesa di nuovi sviluppi la Juventus pensa comunque a strade parallele che possano consegnare calciatori di qualità a Thiago Motta in vista della prossima stagione.