CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Raiola spinge per il rinnovo di Bernardeschi

In casa Juventus i dirigenti hanno parecchio su cui lavorare tra cessioni, acquisti e soprattutto rinnovi contrattuali. Chi vorrebbe prolungare il suo rapporto con i bianconeri è Federico Bernardeschi, in scadenza nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima stagione. Attualmente impegnato con la Nazionale italiana del ct Mancini, che disputerà questa sera la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, l’ultimo anno l’ex Fiorentina ha firmato 3 assist vincenti per i compagni in 39 apparizioni complessive tra campionato e coppe e, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo agente Mino Raiola starebbe spingendo per il rinnovo con la Juventus. Il procuratore vorrebbe infatti accontentare la volontà del suo assistito sebbene il club piemontese non lo reputi incedibile e potrebbe anzi essere sacrificato come pedina di scambio per raggiungee altri obiettivi di mercato.

La Juventus è sempre alla ricerca di nuovi elementi per migliorare il proprio organico in fase di calciomercato e riconfermarsi ad alti livelli durante la stagione. Nell’elenco dei calciatori seguiti con grande interesse dai bianconeri figura anche il nome di Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko di proprietà del Genoa accostato nelle scorse ore con una certa insistenza alla Roma e pure all’Inter. Intervistato dalla stampa russa, Shomurodov ha però spiazzato tutti rivelando: “La Roma? Sinceramente non so nulla. L’interesse della Juventus fa piacere, in futuro sarebbe bello fare lì il prossimo passo nella mia carriera.” Il ventiseienne ha il contratto in scadenza con i rossoblu nel giugno del 2024 ed il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 7 milioni di euro.

