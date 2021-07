CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ronaldo potrebbe restare, si pensa al rinnovo!

CALCIOMERCATO JUVENTUS, RONALDO PUO’ RINNOVARE

Il calciomercato estivo è cominciato da neanche una settimana e la Juventus ha già il suo bel da fare tra cessioni, acquisti e soprattutto rinnovi spinosi. Uno dei contratti su cui si vuole lavorare è quello di Cristiano Ronaldo, in scadenza al termine della prossima annata calcistica ovvero nel giugno del 2022. Le indiscrezioni delle scorse settimane raccontavano dell’interesse nei confronti del fuoriclasse portoghese da parte di Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester United ma le voci non hanno finora preso quota anche a causa dell’impegno del calciatore ad Euro 2020 con la sua Nazionale. Stando inoltre ai rumors più recenti riportati pure da La Gazzetta dello Sport, il suo procuratore Jorge Mendes non avrebbe escluso la possibilità di prolungare ulteriormente il rapporto con la Juventus almeno per un altro anno. L’intenzione della Juventus sarebbe quella di continuare con Ronaldo in rosa ma bisognerà vedere anche se scatterà o meno un effetto a catena nel caso in cui Mbappe dovesse lasciare Parigi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LOCATELLI PROMOSSO DA MANGIA

La Juventus sta lavorando con i suoi dirigenti per rafforzare l’organico da mettere a disposizione di mister Allegri nella prossima stagione ed uno degli obiettivi principali in entrata è Manuel Locatelli, di proprietà del Sassuolo. Impegnato con la Nazionale Italiana ad Euro 2020, la trattativa per il centrocampista dovrebbe entrare nel vivo una volta conclusa l’avventura europea ma intanto c’è chi promuove questa operazione. Intervistato da Radio Bianconera, l’ex commissario tecnico dell’Under 21 azzurra Devis Mangia ha parlato di Locatelli spiegando: “È un calciatore della Juventus come ha confermato la società in conferenza stampa. Locatelli è un play moderno: può giocare sia regista, sia mezzala. Dybala è un grandissimo calciatore, pochi hanno le sue qualità. Allegri saprà utilizzarlo al meglio.”

