Calciomercato Juventus/ Scasseddu: “Douglas Costa verso la Premier” (esclusiva)

Calciomercato Juventus. Douglas Costa verso l’addio alla Juventus: sono queste le voci di calciomercato che riguardano il giocatore brasiliano, che pare non rientrare nei piani di Andrea Pirlo per la prossima stagione di campionato. Dopo due stagioni in bianconero, l’esterno offensivo potrebbe presto lasciare Vinovo in direzione Premier League, dove il giocatore ha molti estimatori, pronti a offrire cifre molto alte per il suo cartellino. Dopo tutto parliamo di un attaccante di talento, ma che potrebbe trovare ben poco spazio nel prossimo schieramento della Vecchia Signora, considerate poi le altre trattative di mercato in corso. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Daniele Scasseddu: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Douglas Costa lascerà la Juventus? Credo proprio che sia così, che il suo addio dalla Juventus sia ormai sicuro.

Dove potrebbe finire in Italia? No in Italia non ci sono squadre dove Douglas Costa potrebbe andare, la sua destinazione è verso la Premier League.

All’estero solo la Premier League quindi… Direi proprio di sì, è così anche perche ormai la Premier rimane sempre il campionato dove girano più soldi e i vari club possono spendere di più.

Chiesa per sostituirlo? Quest’anno no, anche perchè ci saranno già Cristiano Ronaldo, Dzeko, Suarez che ha già fatto l’esame di italiano a Perugia e Dybala. La prossima stagione potrebbe arrivare Chiesa con una Juventus che sta ormai cercando di vincere a tutti i costi la Champions,

Il suo giudizio sul giocatore. Douglas Costa è un ottimo giocatore, manca soltanto di continuità.

