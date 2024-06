Calciomercato Juventus/ Sgambetto del Bologna a Thiago Motta: “Calafiori non si muove” (13 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SFUMA RICCARDO CALAFIORI?

Uno degli obiettivi principali del calciomercato Juventus è senza dubbio l’acquisto del difensore del Bologna Riccardo Calafiori che arriva da una stagione di altissimo livello disputata sotto la guida di Thiago Motta. L’ex difensore della Roma è, al momento, impegnato con la nazionale italiana in preparazione per gli Europei in Germania ma il suo nome è uno dei più caldi di questa sessione estiva di calciomercato. L’ufficialità di Thiago Motta candida ulteriormente Calafiori per una maglia in bianconero ma la volontà del Bologna è ben diversa e potrebbe rendere vano ogni interesse per il difensore italiano. Gli emiliani, dopo la straordinaria stagione appena giocata, vorrebbero consegnare a Vincenzo Italiano una rosa non troppo diversa rispetto a quella messa a disposizione a Thiago Motta per poter trovare la conferma anche nella prossima stagione. L’intenzione del Bologna è quella di tenere la maggior parte dei top player presenti in rosa così da mettere Italiano nelle migliori condizioni possibili per preparare una stagione che vedrà l’esordio del Bologna in Champions League.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, FENUCCI: “CALAFIORI NON È IN VENDITA”

A confermare la volontà del Bologna nel tenere in rosa Riccardo Calafiori ci ha pensato l’amministratore delegato Claudio Fenucci che è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Italiano per ribadire i piani dei rossoblù. Infatti, Fenucci è stato netto sulla posizione di Calafiori confermando la voglia di farlo giocare almeno un’altra stagione con la maglia del Bologna nonostante la grande appetibilità che il difensore italiano ha sul calciomercato. Fenucci ha dichiarato di aver comunicato all’agente di Riccardo Calafiori la volontà di trattenerlo in rosa e confermare la maggior parte dei calciatori che hanno portato il Bologna fino all’imprevedibile accesso alla prossima Champions League. Questa notizia influenza, inevitabilmente, anche il calciomercato Juventus con Giuntoli che sarà chiamato a cambiare la sua strategia per consegnare a Thiago Motta una difesa in grado di competere ad alti livelli.











