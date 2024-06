CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Avanti tutta su Koopmeiners, Kiwior alternativa a Calafiori (13 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS,

Il calciomercato della Juventus è in attesa di piazzare il primo colpo di grande spessore. Il nome più caldo, non è un mistero, è quello di Teun Koopmeiners, col gioiello dell’Atalanta reduce però dalla doccia fredda dell’infortunio che gli impedirà di giocare l’Europeo in Germania con la maglia dell’Olanda. L’esperto di caliciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha sottolineato però sul suo profilo su X come questo infortunio, che terrà fermo ai box Koopmeiners per circa un mese, non cambia assolutamente i piani della Juventus che vogliono portare avanti la trattativa di calciomercato per il centrocampista con la massima determinazione.

Koopmeiners è dunque il prescelto per essere uno dei leader che apriranno il ciclo della nuova Juventus di Thiago Motta. L’offerta di Cristiano Giuntoli al club bergamasco si assesterebbe intorno ai 45 milioni di euro, una cifra molto importante per gli standard del club ma l’Atalanta, si sa, è bottega cara e la risposta sarebbe arrivata con un rilancio fino a 60 milioni di euro per accettare la cessione dell’olandese. Situazione dunque di stallo al momento ma l’impressione è che la Juventus possa sbloccare la trattativa di calciomercato con l’inserimento di alcuni bonus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CASTING APERTI PER L’ESTERNO

Per quanto riguarda l’esterno di difesa richiesto da Thiago Motta, non è un mistero che il tecnico voglia portare dal Bologna alla Juventus Riccardo Calafiori, uno dei suoi pupilli nell’ultima esperienza alla guida dei felsinei, coronata con la conquista della qualificazione in Champions League. Il Bologna però ha dubbi nel lasciar partire uno degli artefici dei successi dell’ultima annata, soprattutto dopo il mancato riscatto di Saelemaekers e la cessione ormai annunciata da Zirkzee. Per questo la Juventus tiene aperti i casting per il ruolo e l’alternativa potrebbe spuntare dalla Premier League.

Stiamo parlando di Jakub Kiwior dell’Arsenal, polacco classe 2000 ed elemento molto versatile nella difesa dei Gunners, spesso impiegato da Arteta come terzino sinistro oltre che come difensore centrale. Caratteristiche che lo avvicinano molto a Calafiori e che potrebbero far virare la Juventus verso un suo ritorno in Italia, se le richieste del Bologna dovessero rivelarsi eccessive. Diciamo ritorno perché Kiwior è già stato protagonista in Serie A con la maglia dello Spezia, che chiuse un affare molto ricco con il club londinese cedendo il polacco per 25 milioni di euro più bonus.











