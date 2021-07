CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Si pensa ad uno scambio per aggiudicarsi Luis Alberto

CALCIOMERCATO JUVENTUS, UNO SCAMBIO PER LUIS ALBERTO

In casa Juventus la dirigenza sta lavorando parecchio in questa sessione di calciomercato estivo per offrire una rosa altamente competitiva al nuovo allenator Massimiliano Allegri. Le indiscrezioni emerse nelle ultime ore stanno vagliando la possibilità di un trasferimento in bianconero di Luis Alberto, fantasista di proprietà della Lazio con cui non si è presentato al primo giorno di ritiro. Il contratto dello spagnolo con i biancocelesti scadrà nel giugno del 2025 ed il patron Lotito è famoso per non concedere sconti sui suoi campioni, valutando appunto il suo cartellino tra i 40 ed i 50 milioni di euro. La Juventus deve fare i conti con la concorrenza di altre grandi società interessate a Luis Alberto quali ad esempio l’Inter ed il Milan ma come rivelato da Sport Mediaset, i piemontesi potrebbero partire da una posizione privilegiata se inseriranno nell’operazione il cartellino di Federico Bernardeschi, attualmente impegnato ad Euro 2020 con la Nazionale italiana del ct Mancini. Discorsi rimandati almeno alla settimana prossima quindi ma le quotazioni di uno scambio tra Luis Alberto e Bernardeschi cominciano a prendere corpo.

Kaio Jorge alla Juventus?/ Calciomercato news, Napoli in pole position e c'è il Milan

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LOCATELLI DOPO L’EUROPEO

La Juventus è sempre attenta sul calciomercato per migliorare il proprio organico. Nello specifico, i bianconeri avrebbero intenzione di potenziare il proprio centrocampo con l’acquisto di Manuel Locatelli, ex milanista di proprietà del Sassuolo attualmente impegnato ad Euro 2020 con la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Intervenuto a Radio Bianconera, il giornalista Luca Bianchin riguardo alla trattativa per portare Locatelli in bianconero ha spiegato: “Penso che sia naturale che nella settimana in cui gioca la finale più importante della sua vita non si chiuda la trattativa con la Juve. La Juve è in vantaggio, tutto è indirizzato nella direzione giusta. Da lunedì se ne parlerà, poi magari può arrivare il Chelsea con 60 milioni, ma secondo me da lunedì in poi vedremo il finale di questa storia.”

LEGGI ANCHE:

POGBA ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato news, ritorno complicato a causa del PSGGriezmann alla Juventus?/ Calciomercato news, i bianconeri attenti alla situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA