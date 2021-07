CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Spunta Corentin Tolisso per il centrocampo

CALCIOMERCATO JUVENTUS, TOLISSO PER IL CENTROCAMPO

In casa Juventus si sta lavorando per cercare di aggiungere ulteriore qualità all’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri per la prossima stagione in questi mesi di calciomercato. Uno che potrebbe fare al caso dei bianconeri è Corentin Tolisso, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco nel giugno del 2022, ovvero tra un anno. Nell’annata calcistica 2020/2021 Corentin Tolisso è riuscito a collezionare 24 presenze totali fra campionato e coppe varie impreziosite pure da 3 reti in 1325 minuti complessivi. Secondo quanto rivelato dalla stampa francese de l’Equipe, l’intenzione dei tedeschi sarebbe quella di monetizzare qualcosa da questa partenza pur di non rischiare di perdere il centrocampista a parametro zero nella prossima estate, chiedendo dunque meno dei 40 milioni di euro che si pensava potessero essere richiesti dai bavaresi. Non solo la Juventus però sulle tracce di Tolisso, accostato da lungo tempo anche al Napoli.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, VLAHOVIC VERSO IL RINNOVO

La Juventus è da sempre una delle società più attente ai giovani talentuosi del panorama calcistico internazionale ed anche in questa sessione di calciomercato estivo la Vecchia Signora ha messo gli occhi su diversi elementi in questo senso. Uno dei quali pare essere Dusan Vlahovic, ventunenne serbo di proprietà della Fiorentina con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023. I viola vorrebbero prolungare il loro rapporto con il calciatore ed il direttore generale Joe Barone ha confermato questo intento, come riportato da SportMediaset: “Parlo con lui ogni giorno stiamo lavorando al suo rinnovo. Non posso dire se arriverà oggi, tra una settimana o tra mesi, ma per ballare bisogna essere in due.” Per ora dunque Vlahovic resta lontano dalla Juventus, impegnata su altri fronti tra rinnovi complicati e partenze da discutere.

