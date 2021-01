Calciomercato Juventus/ Spunta l’idea Graziano Pellè come vice-Morata

Solo poche ore all’apertura formale della finestra invernale di calciomercato, ma la Juventus non perder tempo e la sua dirigenza è già all’opera da diverso tempo per trovare i giusti innesti nella rosa di Andrea Pirlo. Stando alle ultime indiscrezioni pare infatti che la la Vecchia Signora sia alla ricerca di un vice-Morata, su cui puntare in maniera stabile per la restante parte della stagione, dove alla Juventus attenderanno banchi di prova complicati e prestigiosi, tra il sogno Champions league e l’obbiettivo scudetto. E in tal senso tanti nomi sono emersi in questi primi giorni del 2021: l’ultimo è quello rivelato dal portale sportmediaset, Graziano Pellè. L’attaccante, notissimo dai fan italiani per il rigore sbagliato durante la sfida valida per i quarti di finale degli Europei 2016 contro la Germania, potrebbe fare ritorno dunque nel campionato italiano e dunque riscattarsi agli occhi degli appassionati.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: IPOTESI PELLE’

Per la prossima finestra di calciomercato dunque pare che la Juventus stia considerando di far tornare in Italia Graziano Pellè e a conti fatti l’idea pare affatto complicata da realizzare. Come riportato da Sportmediaset, Pellè ha da poco concluso la sua avventura in Cina con lo Shandong Luneng, dopo cinque anni assieme e dove pure l’attaccante salentino ha messo a tabella 64 gol in 132 presenze: un bottino importante per un giocatore non più giovanissimo, ma che ha ancora molto da dare e che soprattutto è impaziente di tornare nel calcio europeo. Tanto da potersi anche accontentare a un ruolo di riserva agli ordini di Andrea Pirlo. Va pure aggiunto che il giocatore potrebbe arrivare a Torino a parametro zero e in tempi relativamente rapidi e pure in buone condizioni fisiche: potrebbe servire solo poco tempo per l’adattamento nello schieramento della Vecchia Signora. L’ipotesi dunque di vedere Pellè alla Juventus non pare così complicata, ma non scordiamo che la dirigenza juventina sta esaminando altri potenziali profili, da Milik a Llorente.



