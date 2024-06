Calciomercato Juventus/ Tentativo per Holm. Felix Correia verso la cessione (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TENTATIVO PER HOLM MA SERVE L’AIUTO DEL GENOA

Si intensifica il calciomercato Juventus con i bianconeri alla ricerca della migliori occasioni da consegnare a Thiago Motta per costruire la squadra della prossima stagione e lottare per i primi posti in campionato e disputare un’ottima Champions League. Non c’è solo Douglas Luiz nei piani di Cristiano Giuntoli che sta lavorando per l’acquisto di Emil Holm che, dopo l’avventura con l’Atalanta, è tornato allo Spezia e aspetta la giusta collocazione. L’esterno svedese non ha pienamente convinto Gian Piero Gasperini che ha deciso, insieme all’Atalanta, di non riscattare lo svedese per via della sua precaria tenuta fisica che ha ridotto il suo impiego e rovinato la sua esperienza a Bergamo. L’idea di calciomercato della Juventus è quella di portare a Torino Holm con l’idea di girarlo subito in prestito al Genoa che è interessato al calciatore ma non ha la possibilità di affrontare la spesa per comprare il suo cartellino dallo Spezia. Il riscatto per l’Atalanta era fissato a 8,5 milioni di euro ma c’è margine per la trattativa e il calciatore non sembra avere l’intenzione di rimanere allo Spezia ancora fermo in Serie B.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Sancho e Adeyemi i sogni, ipotesi Saelemaekers (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FELIX CORREIA VICINO AL GIL VICENTE

Oltre alle entrate, il calciomercato Juventus si sta muovendo anche per le uscite con Kaio Jorge già venduto al Cruzeiro e la volontà di piazzare altri calciatori provenienti dalla Juventus Next Gen per fare piena plusvalenza e migliorare il bilancio 2023/2024. Il nome in uscita è quello del classe 2001 Felix Correia che arriva da un’ottima stagione in prestito al Gil Vicente che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo per portarlo in Primera Liga. Felix Correia ha appena terminato la stagione con cinque reti all’attivo e quattro assist che hanno attirato su di lui anche gli occhi del Red Bull Salisburgo e del Vitoria Guimaraes. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione con il Gil Vicente potrebbe chiudersi per una cifra intorno al milione e mezzo più una percentuale sulla futura rivendita del 25% a favore della Juventus.











© RIPRODUZIONE RISERVATA