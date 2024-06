CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ C’è Holm per la fascia, Bove piace in Premier League (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LAVORI IN CORSO SULLA FASCIA DESTRA

Il calciomercato della Roma in questi giorni continua a concentrarsi sulla caccia a un esterno e in particolare di un terzino destro e il nome di Emil Holm, che non è stato riscattato dall’Atalanta, potrebbe tornare d’attualità. Sono già stati sondati diversi nomi ma Holm, secondo il quotidiano Il Secolo XIX, sarebbe il preferito da Daniele De Rossi, che sta cercando un elemento affidabile sulla fascia dopo le disavventure vissute nell’ultima stagione, con Holm a destra e Angelino a sinistra potenziale coppia titolare.

Il quotidiano ligure riferisce che la Roma potrebbe acquisire Holm in prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra complessiva vicina ai 12 milioni di euro. La concorrenza però è molto serrata poiché oltre ai giallorossi, anche Juventus, Inter, Lazio, Genoa e Bologna hanno manifestato interesse per l’esterno svedese, 24 anni appena compiuti e 30 presenze e un gol in tutte le competizioni nell’ultima stagione dell’Atalanta, dove però un pizzico di anarchia tattica l’ha portato a non convincere del tutto Gasperini.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SIRENE INGLESI PER BOVE?

Il calciomercato della Roma potrebbe però far registrare qualche partenza importante e, soprattutto, inaspettata. È cambiata significativamente in giallorosso la parabola del giovane Edoardo Bove, classe 2002 che José Mourinho aveva plasmato con calma e convinzione durante la sua esperienza giallorossa, rendendolo protagonista in Europa League nella scorsa stagione con il gol nella semifinale vinta contro il Bayer Leverkusen. “Sembra un professionista di 30 anni“, diceva di lui lo Special One, ma dall’arrivo di De Rossi le cose sono cambiate.

Per Bove con il nuovo tecnico, che ironia della sorte era il riferimento al quale tutti si appellavano per trovare un modello al quale rapportare il centrocampista 22enne, è calato sensibilmente il minutaggio e per lui le sirene della Premier League potrebbero concretizzarsi. Da mediano dal grande temperamento, Bove potrebbe fare al caso di diversi club inglesi, in particolare Bournemouth ed Everton, mentre si è ritirato il Leeds che aveva manifestato forte interesse prima di veder sfumare la promozione in Premier League. La Roma ascolterà offerte di calciomercato congrue, non meno di 18 milioni per il cartellino di Bove.











