Calciomercato Juventus: stop a Araujo e Hancko, i nuovi obiettivi in difesa

Il calciomercato Juventus sta ultimando gli ultime operazioni per poter accogliere finalmente Kolo Muani all’interno della rosa ma non si fermerà con l’acquisto dell’attaccante francese, infatti Cristiano Giuntoli è sempre alla ricerca di almeno un difensore centrale, l’ideale per Thiago Motta sarebbe acquistarne due con uno dei due in grado di occupare la posizione di esterno basso. Negli ultimi giorni sembrano essere cambiate definitivamente le strategie del club bianconero che ha abbandonato i nomi altisonanti di Araujo o Hancko per avvicinarsi a profili più accessibili, soprattutto nella finestra invernale di mercato, i profili selezionati per questa sessione di calciomercato Juventus quindi sono quelli di LLoyd Kelly e Fikayo Tomori.

Calciomercato Monza/ Kyriakopoulos può lasciare. Origi, Okafor e Ballo-Touré dal Milan? (20 gennaio 2025)

Il primo è un difensore inglese di proprietà del Newcastle che lo ha acquistato a parametro zero in questa finestra di mercato dal Bournemouth, ha ventisei anni e la sua caratteristica principale è la rapidità che gli permette all’occorrenza di giocare come terzino, quest’anno ha giocato solamente 9 partite in Premier League e il Newcastle lo lascerebbe partire a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto per una cifra tre i 15 e i 20 milioni. Fikayo Tomori invece è un difensore centrale puro che conosciamo bene giocando in Serie A con il Milan da ormai 4 anni e che nonostante il ruolo da titolare i rossoneri lascerebbero andare ma solo a titolo definitivo per non meno di 20 milioni.

Video Cagliari Lecce (4-1)/ Gol e highlights: sorpasso firmato Luperto! (Serie A, 19 gennaio 2025)

Calciomercato Juventus: Douglas Luiz possibile uscita a centrocampo

Un nuovo nome che si è inserito nel calciomercato Juventus ma per le operazioni in uscita è quello di Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano è stato acquistato per 50 milioni la scorsa estate per prendere in mano le chiavi del centrocampo bianconero ma il feeling con Thiago Motta non è mai sbocciato, tanto da aver giocato solamente 12 partite in Serie A con prestazione spesso al di sotto della sufficienza. Il giocatore potrebbe essere quindi ceduto già in questa finestra di mercato ma per rendere possibile questa eventualità la Juventus vuole una cessione a titolo definitivo per non meno di 40 milioni per rientrare nell’investimento fatto in estate e poter reinvestire la cifra incassata.

Video Carrarese Spezia (0-4)/ Gol e highlights: doppietta vincente di Pio Esposito (Serie B, 19 gennaio 2025)

I club che si sono avvicinati al centrocampista brasiliano sono due e fanno parte entrambi della Premier League dove occupano le posizioni alte della classifica, il primo è il Nottingham Forest che però ha fatto solo un sondaggio sulla possibilità di avere il calciatore in prestito fino alla fine dell’anno per l’abbondanza di giocatori in quel ruolo nell sua rosa. L’altro club inglese interessato è il Manchester City con Pep Guardiola che vorrebbe Douglas Luiz per affidargli il centrocampo e provare a cambiare quegli automatismi di gioco che quest’anno per un lungo periodo sono venuti meno.