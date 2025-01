Calciomercato Juventus News, il primo colpo in difesa

Il calciomercato Juventus da tempo si sta muovendo per far avere a Thiago Motta un difensore dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, sono stati diversi i nomi attenzionati da Cristiano GIuntoli, da Skriniar ad Antonio Silva passando per Hancko e Tomori, il nome che però alla fine ha sorpassato tutti gli altri è quello di Ronald Araujo, difensore uruguagio del Barcellona. Il giocatore classe 1999 è un difensore che abbina alla grande forza fisica e presenza aerea in fase difensiva e offensiva un ottimo tecnica palla al piede e duttilità, per cui molte volte è stato schierato come esterno basso di destra, a destare preoccupazioni sono i numerosi infortuni che lo hanno colpito nelle ultime cinque stagioni per cui ha saltato 91 partite.

Calciomercato Juventus news/ Dusan Vlahovic rifiuta il rinnovo? Divorzio più vicino (oggi 8 gennaio 2025)

Araujo arriverebbe in prestito con lo stipendio di circa 6 milioni che verrà diviso tra Juventus e Barcellona, che vista la difficoltà economica ha bisogno di risparmiare il più possibile per riuscire a fare operazioni in entrata e tesserare i giocatori acquistati la scorsa sessione di mercato, Araujo è atteso la prossima settimana a Torino per le visite mediche in cui verrà valutata la situazione della coscia dopo l’infortunio muscolare. L’acquisto del difensore non sarà l’unico per la Juventus in quanto Giuntoli è intenzionato a portarne un altro a Torino per sopperire a tutti gli infortuni.

Calciomercato Juventus/ Schick, si può fare dopo 8 anni? Spunta anche Danso (oggi 7 gennaio 2025)

Calciomercato Juventus News, il sacrificabile della rosa bianconera

Il calciomercato Juventus si muove anche in uscita con Douglas Luiz che dopo soli sei mesi potrebbe già lasciare Torino per tornare in Premier League, su di lui infatti si sarebbe mosso il Nottingham Forest non ancora presentando un’offerta ufficiale ma chiedendo la disposizione della Juventus nella cessione del giocatore. Il club bianconero ha speso solo nella scorsa sessione di mercato più di 40 milioni per portare il centrocampista brasiliano alla corte di Thiago Motta, che però è sempre sembrato poco convinto dal ragazzo e che ha centellinato il suo utilizzo.

Calciomercato Juventus/ Fullkrug è il piano C, in difesa due opzioni... e mezza (7 gennaio 2025)

Con la cessione di Douglas Luiz la Juventus potrebbe incassare una grossa cifra da reinvestire immediatamente nel mercato per l’acquisto di un secondo difensore o di un vice Vlahovic, o di entrambi, e andrebbe a risparmiare una grossa cifra dell’ingaggio del calciatore da poter investire nei rinnovi o negli acquisti. L’addio del brasiliano libererebbe più spazio a giocatori meno impiegati quest’anno ma che nelle idee della società sono fondanti per la squadra come Fagioli o McKennie, che nelle ultime gare è stato impiegato come esterno basso.