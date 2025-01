CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TOMORI VICINO

Il calciomercato Juventus potrebbe presto chiudere il colpo in difesa. Fikayo Tomori, ieri titolare proprio nella sfida tra Milan e bianconeri, sarebbe molto vicino a fare lo stesso percorso di Pierre Kalulu seppur a cifre diverse.

Infatti sono previsti gli ultimi decisi colloqui tra le parti, dove verranno accordati prezzo di trasferimento e stipendio. La cifra che sembra più plausibile è di 30 milioni di euro tra prestito con obbligo di riscatto e vari bonus.

I bianconeri aggiungerebbero così un altro difensore centrale oltre a Gatti e Kalulu, considerando che Bremer resterà fuori fino a fine stagione dopo essersi fatto male in uno scontro con Openda contro il Lipsia in Champions League.

Per quanto riguarda gli altri difensori invece è stato difficile trovare un accordo: Araujo è passato da chiedere la cessione a rinnovare con il Barcellona, Hancko resterà per volontà della società mentre per Antonio Silva non si sta trovando la quadra per la formula, dato che la Juve vorrebbe in prestito con diritto mentre i lusitani a titolo definitivo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KOLO MUANI SI SBLOCCA

Il calciomercato Juventus ha dovuto affrontare la grana Kolo Muani. L’attaccante, che ha già svolta le visite mediche e che lo stesso Thiago Motta vedeva come un possibile convocato con il Milan, ha rischiato di saltare sul più bello.

Il motivo? Il PSG ha esaurito gli slot per mandare in prestito giocatori Over 21 fuori dai confini francesi e il centravanti sarebbe stato il settimo oltre a Xavi Simons al Lipsia, Soler al West Ham, Mukiele al Leverkusen, Sanches al Benfica, Ndour al Besiktas e Bernat al Villarreal.

Secondo Tuttosport, l’iter burocratico si dovrebbe sbloccare da qui a breve e il giocatore sarà pronto per la sfida del Maradona contro il Napoli del 25 gennaio dunque niente esordio in Champions League contro il Bruges.

