CALCIOMERCATO JUVENTUS, TOMORI È IL PREFERITO PER LA DIFESA

Il calciomercato Juventus è più vivo che mai con i bianconeri che sono alla continua ricerca di un difensore che possa completare un reparto decimato dai gravi infortuni di Bremer e Cabal. I nomi fatti in questi giorni sono tanti e vanno da Hancko ad Antonio Silva ma quello che convince di più la dirigenza bianconera e lo stesso Thiago Motta è quello di Fikayo Tomori del Milan. I bianconeri hanno le idee chiare e vogliono assicurarsi le prestazioni dell’inglese già a gennaio anche se la trattativa rimane complicata e ulteriormente più delicata con il cambio allenatore del Milan che potrebbe rimettere in gioco lo stesso Tomori.

Calciomercato Juventus News/ Ipotesi di prestito per Tomori, due squadre su Fagioli (29 dicembre 2024)

Se il Milan dovesse aprire ad un prestito con eventuale diritto di riscatto la trattativa si potrebbe chiudere in poco tempo perché la Juventus è convinta che la fisicità dell’inglese possa arricchire un reparto in difficoltà perché decimato dagli infortuni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SE PARTE FAGIOLI PIACE BOUADDI DEL LILLE

In queste ore si può decidere il destino del calciomercato Juventus con Giuntoli che è chiamato a gestire sia le entrare che le uscite per fare acquisti sostenibili ed in grado di migliorare anche la rosa del futuro dei bianconeri. Si continua a parlare di una possibile cessione di Nicolò Fagioli che non rientra nelle grazie di Thiago Motta e sta, perciò, giocando con il contagocce in una mediana già folta e con grande fisicità.

Calciomercato Juventus News/ Si complica la pista Hancko, Mendes spinge Silva verso Torino (28 dicembre 2024)

Il Napoli continua a seguire attento la questione con la Juventus che gradirebbe cederlo per fare un plusvalenza piena siccome il calciatore è un prodotto del vivaio bianconero. In caso di cessione di Fagioli, Giuntoli avrebbe già individuato il suo potenziale sostituto nel classe 2007 Ayyoub Bouaddi di proprietà del Lille che rimane nel taccuino del direttore sportivo bianconero soprattutto in vista dell’estate.