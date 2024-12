CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SI PUNTA ANCHE TOMORI

Il calciomercato Juventus è sempre alla ricerca di un difensore: lo ha ammesso Cristiano Giuntoli rispondendo esplicitamente alla domanda su David Hancko, Jorge Mendes invece ha posto l’accento sulla trattativa per Antonio Silva, ma ci sono altri nomi che i bianconeri stanno puntando. Per esempio quello di Fikayo Tomori: utilizzato parecchio in Champions League nel corso di questa stagione, ma poco in Serie A dove l’inglese, che era stato determinante nella vittoria dello scudetto del Milan, ha disputato appena 9 partite ed è stato scavalcato nelle gerarchie da Malick Thiaw e Matteo Gabbia, ma anche da Strahinja Pavlovic.

Si comincia dunque a parlare di una sua possibile cessione: la Juventus è vigile e, dalle ultime indiscrezioni, avrebbe proposto al Milan (o starebbe per farlo) un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Il punto è che i rossoneri sono ancora scottati dal fatto di aver ceduto alla Juventus Pierre Kalulu, il cui rendimento all’Allianz Stadium si è impennato; evidentemente non vogliono ripetere lo stesso “errore”, dunque bisognerà capire se realmente questa trattativa possa andare in porto. Quel che è certo è appunto che la Juventus ha bisogno di un difensore, e anche per questo i commenti sull’interruzione del rapporto professionale con Danilo esprimono quantomeno perplessità…

FAGIOLI IN USCITA, CORSA A DUE

Sempre con il Milan, il calciomercato Juventus potrebbe incrociarsi riguardo Nicolò Fagioli: dopo un inizio di stagione promettente il centrocampista sembra non rientrare più nei piani di Thiago Motta che, avendo perso Gleison Bremer, ha bisogno di un reparto più muscolare e di interdizione per sopperire all’assenza del centrale brasiliano. Per questo motivo, ma forse anche per altri, Fagioli ha perso parecchio minutaggio fino a sparire dalle rotazioni: a gennaio è ampiamente probabile una cessione per finanziare il calciomercato in entrata, Fagioli potrebbe essere una contropartita da girare al Milan per Tomori ma per il momento pare non ci siano stati contatti.

Le due squadre che invece puntano il centrocampista sono Napoli e Marsiglia: con i partenopei ci sarebbe un discorso aperto anche per il già citato Danilo, mentre Roberto De Zerbi avrebbe espresso interesse per il ragazzo. Al momento tra le due sarebbe in vantaggio il Napoli, un po’ per il forte desiderio di Antonio Conte di averlo a disposizione e un po’ perché, da quanto si raccoglie nelle ultime ore, lo stesso Fagioli starebbe spingendo per questa soluzione; dunque staremo a vedere, appare però evidente che di fronte all’offerta giusta la Juventus cederà il calciatore cresciuto nel vivaio, anche con qualche rammarico per quello che sarebbe potuto essere con la maglia bianconera e non è stato.