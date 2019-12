CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ultime notizie: Mandzukic-Qatar, è nuovo giallo!

Il calciomercato della Juventus, con l’inizio delle trattative di mercato invernali, farà registrare movimenti importanti anche in uscita e uno è particolarmente atteso. L’addio di Mario Mandzukic, messo fuori squadra a inizio stagione senza prospettive di ricucire lo strappo. E proprio in questi giorni sembrava definito l’affare che avrebbe portato il centravanti croato a giocare in Qatar, all’Al Duhail, per un ricchissimo ingaggio in un’operazione che avrebbe sicuramente giovato anche alle casse del club bianconero. Anche perché il cartellino di Manzukic sarebbe stato pagato a caro prezzo dal club del Qatar: un accordo che con la Juventus era stato alla fine trovato, con il croato che già domenica scorsa, a non molta distanza da dove la Juventus stava giocando la finale di Supercoppa Italiana già persa contro la Lazio, stava effettuando le visite mediche con il suo nuovo club. Ma nelle ultime ore il trasferimento si è tinto di giallo: Mandzukic avrebbe già fatto marcia indietro, con il calciatore che non avrebbe trovato l’accordo per l’ingaggio con l’Al Duhail, col passaggio in Qatar del croato che era legato al salto di qualità economico non indifferente che avrebbe potuto centrare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, NODO INGAGGIO PER IL CROATO

Per Mandzukic il passaggio in Qatar sembrava ormai legato solamente al disbrigo delle ultime formalità, tanto che a margine dell’evento legato alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, interrogato sul tema, Fabio Paratici aveva parlato di “operazione ai dettagli” e qualcuno diceva che, contestualmente alle visite mediche effettuate, Manzdukic avesse già firmato. La mattinata della vigilia di Natale avrebbe portato al dietrofront. L’ingaggio non sarebbe stato sufficiente, la cifra apposta sul contratto non era quella attesa, da almeno 6 milioni netti l’anno che avrebbero dovuto aggiungersi ai 5,5 milioni versati nelle casse bianconere per il cartellino del giocatore. Le voci però stanno rimbalzando e altre fonti parlano di documenti da definire che avrebbero portato Mandzukic a tornare in fretta e furia in Europa, ma solo per sistemare le questioni burocratiche e fare ritorno in Qatar per chiudere definitivamente l’affare. Nonostante il Natale incombente le prossime ore saranno dunque decisive per comprendere quale sarà il destino di Mario Mandzukic, da indispensabile sotto la gestione Allegri a indesiderato sotto la gestione Sarri: una telenovela che potrebbe aggiungere come nuovo capitolo un clamoroso colpo di scena con un dietrofront dal Qatar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA