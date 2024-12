DIRETTA COMO ROMA: FABREGAS VS RANIERI, SFIDA GENERAZIONALE!

Ci lanciamo verso la diretta Como Roma che si gioca alle ore 18:00 di domenica 15 dicembre, e rientra nella 16^ giornata di Serie A 2024-2025: una bella sfida generazionale tra Cesc Fabregas e Claudio Ranieri, ma soprattutto una partita delicata per entrambe le squadre, a cominciare da una Roma che ha finalmente ritrovato la vittoria con il netto 4-1 al Lecce ma rimane una realtà da risanare, che ha un vantaggio minimo sulla zona retrocessione (4 punti) e quindi non può assolutamente permettersi passi falsi, anche perché appunto certi problemi strutturali non sono stati cancellati dal poker della scorsa settimana e necessitano di un lavoro più ampio.

Probabili formazioni Como Roma/ Quote: Belotti oppure Cutrone? (Serie A, 15 dicembre 2024)

Il Como tutto sommato non sta facendo malissimo, si poteva supporre che avrete dovuto lottare per salvarsi ma per il momento sul piano del gioco convince e ha messo punti importanti in cascina, nell’ultima giornata è stata sprecata la chance contro il Venezia ma il 2-2 maturato al Penzo ha comunque messo altri mattoncini nella costruzione della permanenza in Serie A. Oggi sarà chiaramente più dura, e dunque poniamoci nell’attesa della diretta Como Roma provando a individuare quali saranno le decisioni di campo da parte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni al Sinigaglia.

Video Venezia Como (2-2)/ Gol e highlights: Oristanio ripristina l'equilibrio! (Serie A, 8 dicembre 2024)

DIRETTA COMO ROMA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE IL MATCH

L’appuntamento con la diretta Como Roma riguarda la televisione satellitare: gli abbonati all’emittente potranno seguire questa partita su Sky Sport Calcio, canale al numero 202 del decoder, con le alternative che sono rappresentate da Sky Sport 4K e Sky Sport 251, e la consueta possibilità di diretta Como Roma streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo anche l’opzione della piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie A e anche in questo caso previa sottoscrizione di un abbonamento.

Diretta/ Venezia Como (risultato finale 2-2): pari di Oristanio! (Serie A, 8 dicembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI COMO ROMA

Nel 4-4-2 di Fabregas per Como Roma mancherà Alberto Moreno, e c’è il ballottaggio davanti: in questo momento Belotti, ex della partita, sembra in vantaggio su Cutrone e dunque dovrebbe guidare l’attacco lariano, con una linea di trequartisti che ancora una volta dovrebbe comprendere Strefezza e Fadera sugli esterni e Nico Paz che giocherà invece centralmente. Il terzino sinistro lo farà Iovine; Van der Brempt si prende l’altra corsia della difesa con una coppia centrale composta da Goldaniga e Kempf, in porta Reina favorito su Audero mentre nella zona mediana del campo i due dovrebbero essere Da Cunha e Engelhardt, entrambi confermati rispetto a settimana scorsa.

Ranieri per la diretta Como Roma deve valutare le condizioni di Cristante: si va verso il forfait e allora Leandro Paredes parte favorito su Pisilli per affiancare Manu Koné ormai stabilmente titolare; in difesa poche sorprese, Hummels con il nuovo allenatore è una certezza e comanda un reparto completato da Gianluca Mancini e Ndicka davanti a Svilar, sulle corsie laterali ecco invece Celik e Angeliño. Si deve poi capire se El Shaarawy, sempre molto positivo, giocherà: per ora Ranieri pare voler dare fiducia a Saelemaekers che è anche andato in gol contro il Lecce, naturalmente sarà titolare Dybala e con lui Dovbyk che come sempre sarà il centravanti giallorosso.

QUOTE E PREVISIONI COMO ROMA

C’è un certo equilibrio di fondo nella diretta Como Roma, come si evince dalle quote emesse dalla Snai: abbiamo poca distanza tra il segno 1 per la vittoria dei lariani e il segno 2 per il successo dei giallorossi, i valori sono di 3,15 e 2,35 volte la giocata e dunque la Roma è favorita al Sinigaglia, ma non in modo così ampio anche perché comunque la classifica attuale parla chiaro. L’eventualità del pareggio, che viene regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare la stessa cifra per l’affermazione del Como, quindi 3,15 volte quello che avrete messo sul piatto.