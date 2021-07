Calciomercato Lazio/ Adamonis incerto sul futuro: “Bisogna chiedere al club”

CALCIOMERCATO LAZIO, LE PAROLE DI ADAMONIS

La Lazio è impegnata su più fronti in questa finestra di calciomercato. I dirigenti stanno valutando diversi calciatori sia in entrata che in uscita e fra i giocatori in scadenza di contratto tra un anno, ovvero nel giugno del 2022, figura il nome di Marius Adamonis. Rientrato dal prestito nella passata stagione alla Salernitana, con cui ha giocato tre partite complete in Serie B, il lituano Adamonis ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista concessa a Lazio Style Radio anche in merito al suo futuro: “Per il prossimo anno non so quale sarà il mio futuro. Bisogna chiedere alla società. Come uomo mi sento molto cresciuto: mi sono sposato e sto per diventare padre. Mi sento vecchio come Pepe Reina. Da lui e da Strakosha sto imparando molto. Da loro si può apprendere tutto: i movimenti, la tecnica, il pensiero. Devo ancora crescere nella velocità sui movimenti e devo lavorare tanto sulla tecnica.” Non è chiaro dunque se la Lazio punterà realmente su Adamonis nella prossima stagione e lo stesso calciatore potrebbe forse optare per cercare di giocare con maggior continuità altrove.

CALCIOMERCATO LAZIO, LUKA ROMERO IN ARRIVO

La Lazio sembra essere molto attiva in questa fase del calciomercato estivo visto che le ultime indiscrezioni rivelano l’imminente arrivo di Luka Romero dal Maiorca. Atteso in giornata per effettuare le visite mediche di rito alla clinica Paideia, il sedicenne argentino Romero dovrebbe presto firmare il contratto che lo legherà ai biancocelesti per poi raggiungere il resto dei suoi nuovi compagni così da mettersi subito a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Intanto però il patron Lotito ed il direttore sportivo Tare stanno ancora cercando di capire quale sarà il futuro di Joaquin Correa. Il ventiseienne viene accostato da lungo tempo al Paris Saint-Germain che però non avrebbe alcuna fretta di aggiudicarselo senza nemmeno dimenticare che la Lazio avrebbe storto il naso davanti alla proposta dei transalpini di 18 milioni di euro più il cartellino di Pablo Sarabia, anch’egli accostato agli italiani. Per ora non sembrano neanche arrivare ulteriori proposte da altri club interessati quali i londinesi dell’Arsenal e del Tottenham in Premier League.

CALCIOMERCATO LAZIO, VENEZIA SU KIYINE

La dirigenza della Lazio non sta lavorando soltanto su eventuali nuovi innesti ed in ottica cessione di un elemento importante in questi giorni di calciomercato. I biancocelesti stanno infatti valutando le partenze di alcuni calciatori ritenuti non essenziali per il progetto del club e del nuovo allenatore Maurizio Sarri ed in questo elenco pare esserci il nome di Sofian Kiyine, il cui contratto scadrà nel giugno del 2024. Nella passata stagione Kiyine è riuscito a regalare un assist vincente per i suoi compagni in 13 apparizioni complessive in Serie B con la maglia della Salernitana. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione di Tuttomercatoweb, sulle tracce di Kiyine si registra la presenza del Venezia che starebbe appunto parlando proprio in queste ore con la Lazio per definire l’acquisto di questo nuovo rinforzo per il centrocampo dopo la promozione in Serie A guadagnata lo scorso anno.

