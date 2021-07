CALCIOMERCATO LAZIO/ Basic si complica, Felipe Anderson in arrivo

CALCIOMERCATO LAZIO, BASIC ORA E’ COMPLICATO

I dirigenti della Lazio stanno considerando diversi nomi in questa finestra di calciomercato per potenziare la rosa di mister Sarri. Nell’elenco dei calciatori su cui i biancocelesti hanno messo gli occhi figura senza dubbio il nome di Toma Basic, centrocampista croato di proprietà del Bordeaux con cui il contratto scadrà nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima stagione. Il club francese pareva essere costretto a svendere diversi dei suoi calciatori quando il 2 luglio scorso era stato retrocesso d’ufficio in Ligue 2 a causa dei problemi fiscali che gravavano sulla società ma ora il Bordeaux ha fatto sapere dal suo sito ufficiale di essere stato riconfermato nel massimo campionato francese avendo vinto il ricorso nella Commissione d’Appello affidando al nuovo proprietario Gerard Lopez le garanzie necessarie del caso. A questo punto se prima sembrava certo che la Lazio potesse mettere le mani su Basic a costi quasi irrisori ora la situazione permette al Bordeaux di non cedere tanto facilmente preferendo anzi cercare di monetizzare il più possibile dall’addio di un calciatore in scadenza tra un anno.

CALCIOMERCATO LAZIO, FELIPE ANDERSON IN ARRIVO

Il calciomercato estivo è cominciato da una dozzina di giorni circa ma la Lazio è già da tempo al lavoro per migliorare l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Al fine di ottenere questo obiettivo, i biancocelesti stanno considerando elementi di livello per varie zone del campo e per quanto riguarda il reparto avanzato sembra ormai essere in via di definizione il ritorno di Felipe Anderson. Secondo quanto riportato anche da calciomercato.com, il brasiliano dovrebbe atterrare nella Capitale verso mezzogiorno per poi firmare il nuovo contratto con la sua vecchia squadra mentre al West Ham, club che detiene il cartellino del calciatore, andranno 3 milioni di euro più la metà del guadagno ottenuto dalla futura rivendita del ventottenne.

