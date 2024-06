Calciomercato Lazio/ Boulaye Dia sarà il nuovo attaccante dei biancocelesti (18 giugno 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO, BOULAYE DIA IN ARRIVO DALLA SALERNITANA

Dopo tanta tensione e malcontento da parte dei tifosi, anche il calciomercato Lazio sembra cominciare con l’idea di consegnare a Marco Baroni una rosa in grado di affrontare al meglio sia la Serie A che l’Europa League. I movimenti principali per la Lazio di Claudio Lotito arriveranno in attacco con Loum Tchaouna già bloccato e pronto a diversare biancoceleste e l’avanzamento nelle trattative con l’Hellas Verona per Noslin e con la Salernitana per Dia. Proprio il nome dell’attaccante senegalese della Salernitana sembrerebbe essere la pista più calda del calciomercato Lazio che cerca una punta da alternare a Castellanos ed Immobile per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Lazio e Salernitana sono già arrivate all’accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Per Dia è anche pronto un contratto quadriennale a 2 milioni di euro a staginoe per vestire la maglia biancoceleste dalla prossima stagione.

CALCIOMERCATO LAZIO, IN CHIUSURA ANCHE DELE-BASHIRU

A meno di uscite a sorpresa, l’acquisto di Boulaye Dia andrebbe a completare l’attacco con la Lazio che sembrerebbe aver rifiutato un’offerta dal Girona per Castellanos riconfermando la piena fiducia all’attaccante argentino pronto a prendersi la titolarità nella prossima stagione. Rimangono aperte le trattative per Stengs e Noslin che piacciono molto alla Lazio e a Baroni che ha più volte dimostrato di gradire particolarmente i calciatori in grado di adattarsi a diversi ruoli in modo efficace. Oltre a Dia, è in dirittura d’arrivo anche la trattativa per l’acquisto di Fisayo Dele-Bashiru che andrà a prendere il posto di Luis Alberto sulla trequarti dopo un’ottima stagione in Turchia con la maglia dell’Hatayspor. Per il trequartista nigeriano è arrivata un’offerta di circa 7 milioni di euro e si andrà verso la chiusura nelle prossime ore secondo quanto riportato da Fabrizio Romano che vede prossime le visite mediche del calciatore in Paideia dopo le complicazioni delle scorse settimane che sembravano vedere la Lazio mollare la trattativa.











