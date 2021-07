CALCIOMERCATO LAZIO/ Caicedo: “Ecco il mio obiettivo se resto qui”

CALCIOMERCATO LAZIO, L’OBIETTIVO DI CAICEDO

La Lazio sta valutando diversi profili in questa sessione di calciomercato estivo al fine di garantire un organico competitivo al nuovo allenatore Maurizio Sarri. In attacco i biancocelesti cercano rinforzi sulle corsie mentre il centravanti Felipe Caicedo, intervistato da Lazio Style Channel, ha rivelato quale sia il suo obiettivo stagionale se non verrà venduto da qui alla fine di agosto: “L’ambiente Lazio è bellissimo, i tifosi mi danno molto sui social e anche qui ad Auronzo mi dimostrano che sono dalla mia parte e io li ringrazio per questo. Devo continuare a segnare. Segnare in Champions è stato un grande stimolo. Ma se rimango qui devo fare più di nove gol. Ho fatto tanti gol all’ultimo minuto ma il più celebrato è stato quello di Cagliari. E’ stato uno dei momenti più belli.” Intanto la Lazio si è assicurata il talentuoso trequartista Luka Romero, proveniente dal Maiorca e di cui ha parlato l’ex difensore Lele Adani a BoboTv spiegando: “È un mancino sudamericano che ama dribblare e che fa pensare subito a Messi. È un 2004 che approda alla corte di Sarri e il tecnico può lavorarci perché ha ampi margini di crescita. Romero dovrà capire come si gioca più nel collettivo ma il fatto che arriva ad un tecnico che insegna calcio fa ben sperare.”

In casa Lazio si sta lavorando su più aspetti in questa prima parte del calciomercato, compresi i rinnovi di alcuni contratti. Nell’elenco dei calciatori in scadenza c’è il giovane Raul Moro, il cui contratto con i biancocelesti scadrà fra un anno ovvero nel giugno del 2022. Il diciottenne spagnolo sta ben figurando agli ordini di mister Sarri presso il ritiro precampionato di Auronzo di Cadore e stando ai rumors provenienti da Lalaziosiamonoi.it, i suoi agenti stanno parlando con il club per prolungare il rapporto che li lega. Intervistato da Lazio Style Channel, Moro ha spiegato: “Mi sto trovando bene, rispetto all’anno scorso sono più lucido, mi sento più forte e con più esperienza, conosco di più i compagni, mi sento bene. Sarri? Al mister piace il calcio, mi trovo bene nel 4-3-3, al Barcellona agivo da esterno sinistro nel tridente d’attacco. Mi trovo bene con quello che chiede il tecnico, parliamo in campo, privatamente non ho ancora parlato con lui. Io come Insigne? Mi piacerebbe, lui è un grande calciatore, fisicamente ci somigliamo, spero di poter riuscire a emularlo.”

