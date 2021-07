CALCIOMERCATO LAZIO/ Dopo Hysaj si lavora per aggiudicarsi Basic

Calciomercato Lazio, Hysaj il regalo per Sarri

La sessione estiva di calciomercato è appena cominciata e la Lazio è già al lavoro da tempo per garantire al nuovo allenatore Maurizio Sarri una rosa competitiva per affrontare al meglio la prossima stagione. Per questo motivo i biancocelesti si sono aggiudicati nei giorni scorsi il terzino Elseid Hysaj il quale ritroverà appunto il suo allenatore dopo gli anni trascorsi con il Napoli. Attualmente svincolato visto il termine del suo contratto con gli azzurri, Hysaj nell’ultimo anno con i partenopei ha collezionato 29 presenze tra campionato e coppe varie arricchite da 3 assist vincenti e punta a dare ancora molto alla squadra che lo vorrà tesserare avendo soltanto ventisettenne anni. Grazie al supporto di mister Sarri l’albanese potrebbe quindi lasciarsi alle spalle qualche infortunio di troppo e trovare nuova fortuna con la Lazio.

La Lazio ha il suo bel da fare per sistemare il proprio organico nel corso di questo calciomercato estivo dovendo cedere diversi elementi ma cercandone alcontempo pure altri nuovi da inserire nella rosa a disposizione del nuovo tecnico. Stando alle ultime indiscrezioni i biancocelesti avrebbero praticamente messo le mani su Toma Basic, ventiquattrenne croato di proprietà del Bordeaux e con il contratto in scadenza al termine della prossima annata calcistica, ovvero nel giugno del 2022. Protagonista ad Euro 2020 con la sua Nazionale, Basic ha attirato su di sè le attenzioni di diverse grandi società ma avrebbe già raggiunto un accordo di massima con la Lazio anche a causa della difficile condizione vissuta dal suo attuale club: il Bordeaux è stato infatti retrocesso in Ligue 2 dalla federazione transalpina a causa di alcune irregolarità nel bilancio e quindi per problemi finanziari, permettendo a lui e ad altri suoi compagni di svincolarsi ed accasarsi altrove nel prossimo futuro.

