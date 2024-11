DIRETTA DINAMO ZAGABRIA BORUSSIA DORTMUND: TESTA A TESTA

La diretta Dinamo Zagabria Borussia Dortmund ci offrirà questa sera una partita completamente inedita in contesti ufficiali nelle Coppe europee organizzate dalla Uefa. Il sito specializzato Transfermarkt arriva quindi ancora una volta in nostro aiuto parlando del valore economico delle rose delle due società, un testa a testa certamente significativo per mettere a confronto Dinamo Zagabria e Borussia Dortmund. Per la Dinamo Zagabria sono numeri decisamente modesti, dal momento che l’intera rosa dei campioni della Croazia in carica vale appena 73,15 milioni di euro, il che significa una media di 2,09 milioni a livello individuale per ciascun giocatore.

Video Slovan Bratislava Dinamo Zagabria (1-4)/ Gol e highlights: slovacchi ultimi

Il Borussia Dortmund ha invece uno status ben diverso, come d’altronde è anche giusto per una big della Bundesliga tedesca e squadra vice-campione d’Europa in carica. Nel caso dei gialloneri ecco quindi 474,90 milioni per il valore economico globale della rosa, mentre il valore medio individuale dei giocatori dei tedeschi è di 19,79 milioni di euro. La differenza è teoricamente enorme, chissà fino a che punto si farà notare sul terreno di gioco… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video Dortmund Sturm Graz (1-0)/ Gol e highlights: ci pensa Malen! (Champions League 5 novembre 2024)

DINAMO ZAGABRIA BORUSSIA DORTMUND STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’unica modalità per seguire in tv la diretta Dinamo Zagabria Borussia Dortmund sarà quello di essere abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare, che proporrà infatti la partita di Champions League sul canale Sky Sport 254 disponibile, sempre per i clienti, anche con il servizio di diretta Dinamo Zagabria Borussia Dortmund streaming video che non comporta costi aggiuntivi. Per quanto riguarda invece le alternative, ne troviamo una che è rappresentata dalla piattaforma Now Tv; anche in questo caso tuttavia bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

Diretta/ Borussia Dortmund Sturm Graz (risultato finale 1-0): vantaggio con Malen! (5 novembre 2024)

GIALLONERI PER GLI OTTAVI!

Con la diretta Dinamo Zagabria Borussia Dortmund ci lanciamo verso una partita che, alle ore 21:00 di mercoledì 27 novembre 2024 per la quinta giornata di Champions League 2024-2025, potrebbe essere meno scontata del previsto: certamente pende dalla parte dei tedeschi ma attenzione alla Dinamo Zagabria, che nelle ultime due partite ha vinto in trasferta sapendo anche dominare contro Salisburgo e Slovan Bratislava, e ha dimostrato di poter avere un percorso totalmente diverso rispetto a quello delle ultime partecipazioni in Champions League, intanto i croati sono in piena corsa per qualificarsi ai playoff.

Il Borussia Dortmund arriva dalla vittoria contro lo Sturm Graz: un successo di misura e sofferto per una squadra che forse ha accusato il colpo della rimonta incassata dal Real Madrid (2-0 all’intervallo, diventato 2-5) ma che comunque si gioca ampiamente la qualificazione diretta agli ottavi di finale e stasera può fare un passo importante in tal senso. Non vediamo l’ora che la diretta Dinamo Zagabria Borussia Dortmund prenda il via per scoprire se ci saranno sorprese, nel frattempo però possiamo impiegare questo tempo per fare un’analisi approfondita sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA BORUSSIA DORTMUND

Per la diretta Dinamo Zagabria Borussia Dortmund dovremmo avere un 4-1-4-1 da parte di Nenad Bjelica, vecchia conoscenza del calcio italiano che se la gioca con Kulenovic come prima punta e alle sue spalle Ademi e Baturina, mandando invece Spikic e Pjaca ad agire sugli esterni (occhio anche a Hoxha e Mbuku) mentre Rog potrebbe avere il posto da centrale davanti alla difesa, se la gioca con Misic. Théophile-Catherine e Torrente (o Perkovic) saranno i centrali a protezione del portiere Zagorac, poi spazio a Ristovski e Ogiwara che, salvo sorprese, dovrebbero giocare stasera come terzini.

Naturalmente Nuri Sahin ha tante opzioni e nella diretta Dinamo Zagabria Borussia Dortmund deve valutare: soprattutto le condizioni di Guirassy, in alternativa è pronto nuovamente Beier con Malen e Bynoa-Gittens favoriti sugli esterni anche per l’assenza di Adeyemi, a centrocampo invece potrebbe tornare Emre Can – squalificato in Bundesliga – sempre che non venga impiegato al centro della difesa con Schlotterbeck, poi Sabitzer e uno tra Nmecha e Brandt a completare la mediana con due terzini che dovrebbero essere Ryerson a destra e Bensebaini a sinistra, in porta naturalmente andrà lo svizzero Kobel.

QUOTE E PRONOSTICO DINAMO ZAGABRIA BORUSSIA DORTMUND

Tedeschi favoriti senza discussioni nella diretta Dinamo Zagabria Borussia Dortmund: la Snai ha indicato in 1,70 volte la posta in palio il valore del segno 2 per la vittoria della formazione giallonera, per contro il segno 1 che regola il successo della Dinamo Zagabria vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 4,50 volte quella che sarà stata la vostra giocata, infine abbiamo il segno X sul quale puntare per il pareggio e che, con questo bookmaker, porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte l’importo investito.