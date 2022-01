CALCIOMERCATO LAZIO/ Escalante e Lukaku verso l’addio, riecco Kamenovic

La finestra di calciomercato invernale è appena cominciata ma in casa Lazio si lavora su più fronti al fine di sistemare l’organico da mettere a disposizione di mister Sarri in vista della seconda parte della stagione attualmente in corso. Un elemento in più su cui dovrebbero puntare i biancocelesti è Dimitrije Kamenovic, difensore serbo che si era accordato con il club di Lotito un anno fa per poi rimanere in prestito sei mesi al Cukaricki e, complici anche dei problemi di natura burocratica, venendo quindi scartato dal tecnico toscano in estate.

Ora svincolato, Kamenovic è un profilo su cui i dirigenti puntano molto e staremo dunque a vedere se il serbo sarà in grado o meno di soddisfare le aspettative nel corso di questo 2022 iniziato da qualche giorno. Un aspetto da non sottovalutare per il mercato laziale è comunque la necessità di vendere qualche calciatore prima di poter tornare ad operare in entrata a causa delle regole imposte dall’indice di liquidità

CALCIOMERCATO LAZIO: ESCALANTE E LUKAKU IN PARTENZA

La sessione di calciomercato dovrà per forza di cose liberare qualche calciatore dall’organico della Lazio, società desiderosa invece di operare anche in entrata per rafforzarsi. Nell’elenco dei possibili partenti ci sono senz’altro i nomi di Gonzalo Escalante e Jordan Lukaku: per il primo si sono aperte le porte del Deportivo Alaves con gli spagnoli pronti ad aggiudicarselo per circa 2.5 milioni di euro tramite la formula del prestito con diritto di riscatto mutabile in un obbligo in caso di salvezza. Per il fratello dell’ex interista si segnala invece la presenza del Vicenza, dopo non essere stato riscattato dall’Anversa.

