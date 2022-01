CALCIOMERCATO LAZIO/ Fares vicino al Torino, Milinkovic-Savic non esclude l’addio

La finestra di calciomercato invernale può rappresentare per la Lazio, così come per tante altre compagini, un’opportunità per sistemare l’organico sia in entrata che in uscita in modo da poter affrontare nel migliore dei modi la seconda parte della stagione attualemente in corso. Un calciatore che dovrebbe salutare i biancocelesti nell’immediato futuro è ad esempio Mohamed Fares, già in prestito al Genoa ed ora ad un passo dal trasferimento al Torino.

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Ecco Piatek come vice Vlahovic, ora Kokorin può partire

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse in questi giorni infatti il venticinquenne algerino con cittadinanza francese sarebbe stato individuato dal direttore tecnico granata Vignati come l’elemento utile per i piemontesi avendo già testato le sue capacità ai tempi della Spal. Tuttavia manca ancora qualche dettaglio da definire con la Lazio e bisognerà vedere se i rossoblu liguri accetteranno questa decisione.

CALCIOMERCATO ATALANTA/ Non solo Boga, in attacco piace anche Dieng dell'OM

CALCIOMERCATO LAZIO: FARES VICINISSIMO AL TORINO

Nella sessione di calciomercato di gennaio come di consueto non mancano le voci anche in previsione dell’estate ed in casa Lazio queste riguarderebbero il futuro di Sergej Milikovic-Savic. Il ventiseienne serbo ha rilasciato un’intervista ai suoi connazionali di Mozzart Sport durante la quale ha spiegato di non esser certo della permanenza nella Capitale: “Leggo del mercato da anni ma da un orecchio mi entra e dall’altro mi esce. Quando c’è stato qualcosa di concreto, la società non mi ha lasciato andare, sono rimasto, ho prolungato il contratto e abbiamo aperto un nuovo ciclo insieme. Ora sono a due anni dalla scadenza: vedremo cosa succederà in estate, come sarà strutturato il club e in che direzione andremo. Se ci sarà qualcosa dovremo sederci e parlare.” La richiesta di 70 milioni di euro per il suo cartellino lascia pensare che per lui si possano fare avanti soltanto pochi club come ad esempio il Manchester United oppure il Paris Saint-Germain che lo aveva anche già cercato.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Attesa per l'annuncio di Tuanzebe, il punto su Insigne

© RIPRODUZIONE RISERVATA