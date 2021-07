CALCIOMERCATO LAZIO/ Hysaj, l’ufficialità è attesa per mercoledì

CALCIOMERCATO LAZIO, HYSAJ ENTRO MERCOLEDI’

La Lazio del nuovo allenatore Maurizio Sarri è al lavoro per potenziare il proprio organico in questi due mesi di calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni più recenti, i biancocelesti sembrano essere ormai vicinissimi al tesseramento di Elseid Hysaj, terzino albanese rimasto svincolato dopo la sua esperienza vissuta con la maglia del Napoli. La firma con la società del patron Lotito dovrebbe essere messa sul contratto entro la giornata di mercoledì così da garantire a Sarri un calciatore già avuto ai suoi ordini nel recente passato. L’esterno dovrebbe legarsi alla Lazio con un quadriennale fino al 2025 ed al momento non è chiaro quale sarà l’entità dello stipendio per il calciatore protagonista lo scorso anno con 29 apparizioni complessive a cui si aggiungono pure 3 assist vincenti offerti ai compagni.

CALCIOMERCATO LAZIO, PAROLO CERCA SQUADRA

La Lazio per rafforzare la rosa sta ragionando su entrate e cessioni in questo calciomercato, senza dimenticare i rinnovi contrattuali. Chi non proseguirà il suo rapporto coi biancocelesti è Marco Parolo, rimasto svincolato dal primo di luglio. Il trentaseienne ha salutato il club sul suo profilo instagram postando: “La mia gratitudine va al mondo biancoceleste, tifosi laziali, gente di passioni, mi avete fatto innamorare della maglia, spronando, esaltando, criticando e qualche volta anche insultando, ma sempre nel rispetto. mi avete spinto a dare tutto me stesso. Grazie al presidente Lotito , alle persone che lavorano in sede a formello, una ad una. grazie ai mister, allo staff medico e ai meravigliosi compagni di spogliatoio. Voglio continuare a divertirmi giocando con la speranza di rincontrarsi sul prato verde dell’Olimpico ti ringrazio LAZIO“. Interpellato in esclusiva da Sky Sport, questa mattina il trentaseienne Parolo ha spiegato: “Aspetto di trovare la soluzione più giusta per me, ho voglia di divertirmi, quando c’è la passione deve essere seguita. Per il resto c’è tempo e vedendo certe immagini e quello che sta facendo l’Italia ad Euro 2020 trovo ancora più carica. La Spagna? La forza vera è l’unità d’intenti. A volte ci dimentichiamo di quanto facciamo bene da italiani.”

