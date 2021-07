CALCIOMERCATO LAZIO/ Il PSG insiste per Correa offrendo Sarabia

CALCIOMERCATO LAZIO, PSG ANCORA SU CORREA

La Lazio sta vivendo una sorta di tormentone di calciomercato in merito all’addio di Joaquin Correa. L’argentino sembrava essere stato individuato come il calciatore da sacrificare in questa sessione estiva per risanare il bilancio ed effettuare nuove operazioni in entrata ma gli screzi tra Luis Alberto e la società hanno portato i biancocelesti a valutare magari di trattenere il sudamericano e di lasciar partire invece lo spagnolo. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione di SportMediaset, per Correa sarebbe ancora vivo l’interesse del Paris Saint-Germain, club deciso a rifarsi avanti con la Lazio riproponendo l’offerta da 18 milioni di euro più il cartellino di Pablo Sarabia pur di aggiudicarselo. Il patron Lotito aveva già respinto questa proposta nelle scorse settimane ma in caso di mancate offerte allettanti per Luis Alberto la Lazio potrebbe decidere di riaprire i discorsi con il PSG e lavorare sullo scambio tra Correa e Sarabia, con quest’ultimo gradito agli italiani anche in funzione del modulo che verrà adottato da mister Sarri.

CALCIOMERCATO LAZIO, LAZZARI PENSA SOLO AI BIANCOCELESTI

In casa Lazio bisogna anche guardarsi bene dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni in questi mesi di calciomercato. Tra i vari rumors era infatti emersa l’indiscrezione riguardante un interessamento dell’Inter nei confronti di Manuel Lazzari, laterale destro individuato per aiutare i nerazzurri nel post Hakimi. Tuttavia, intervistato da Lazio Style Channel, lo stesso Lazzari è sembrato zittire le voci di mercato che lo riguardano parlando con entusiasmo della nuova stagione agli ordini di mister Sari: “Ne ho sentite tante, che non potevo giocare a quattro, non ho ascoltato nessuno, sono stato contento dell’arrivo di Sarri, voglio mettermi alla prova, posso farlo tranquillamente come fatto in Nazionale e alla Spal. Sarri ha le sue idee, noi vogliamo seguirlo e provare a mettere in campo le sue idee. Questa settimana sta andando bene, a parte i primi giorni perché era tutto nuovo, ci stiamo integrando e mi sto divertendo. Appena sono arrivato a Formello ho parlato con il mister, non vedevo l’ora di farmi un’annata con la difesa a quattro, voglio imparare un ruolo nuovo con le idee di Sarri perché con lui è diverso. Giocando a quattro in campionato e in Europa avrò più possibilità in Nazionale anche, dipenderà da me, da come reagirò e da come farò con la Lazio. Felipe Anderson? L’ho conosciuto in questi giorni, è fantastico, ha qualità incredibili, ci darà una grande mano. Chi giocherà dietro di lui dovrà coprirlo.”



