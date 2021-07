CALCIOMERCATO LAZIO/ Insigne al posto di Luis Alberto, ipotesi di scambio col Napoli

CALCIOMERCATO LAZIO, INSIGNE AL POSTO DI LUIS ALBERTO

La Lazio sta vivendo in maniera del tutto inaspettata un vero e proprio tormentone di calciomercato riguardante Luis Alberto. Non presentatosi al ritiro con i biancocelesti ed ancora assente pure oggi, lo spagnolo non ha dato spiegazioni chiare alla società e soprattutto al nuovo allenatore Maurizio Sarri, il quale si aspette delle scuse specialmente nei confronti dei suoi compagni che si sono invece messi a disposizione e stanno lavorando in vista della nuova stagione da diversi giorni. Secondo le indiscrezioni provenienti da La Repubblica, la Lazio potrebbe cercare di risolvere questa situazione sistemando un problema con il Napoli, che pare a sua volta lontano dal rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne, in scadenza tra un anno nel giugno del 2022. Pur conoscendo la volontà del patron De Laurentiis e del tecnico Spalletti di voler puntare anche in futuro sul Campione d’Europa, l’attaccante della Nazionale italiana potrebbe essere stuzzicato dall’eventuale offerta laziale potendo rimettersi a disposizione di mister Sarri, con cui aveva fatto più che bene proprio negli anni a Napoli. Questa trattativa resta per ora soltanto un’ipotesi e le pretendenti sia per Luis Alberto, in Spagna, che per Insigne, l’Inter, non mancano di certo.

Le zone del campo in cui la Lazio vorrebbe migliorarsi in questi mesi di calciomercato estivo sono diverse ma quel che è certo è che i biancocelesti stanno valutando diversi profili soprattutto per quanto concerne gli esterni offensivi e la trequarti. Proprio in questo senso trova spazio l’interesse dei laziali per il centrocampista Toma Basic del Bordeaux, il quale avrebbe già trovato l’intesa con il club italiano che deve invece soddisfare la richiesta dei transalpini e la distanza sarebbe di uno o due milioni di euro tra base fissa e bonus, come rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà. Un altro elemento tenuto d’occhio dalla Lazio e che sembrava essere addirittura l’obiettivo principale del patron Lotito è Julian Brandt del Borussia Dortmund, sebbene resti da vedere se i biancocelesti decideranno di puntare su di lui con la formula del prestito con obbligo di riscatto come richiesto dai gialloneri.

