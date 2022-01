CALCIOMERCATO LAZIO/ Jony allo Sporting Gijon, Dijks resta lontano

CALCIOMERCATO LAZIO: PARTE L’ASTA PER DIJKS

La finestra di calciomercato invernale sta per concludersi ufficialmente alle ore 20 di domani sera ed in casa Lazio si sta lavorando per cercare di sistemare l’organico a disposizione di mister Maurizio Sarri in vista del prosieguo della stagione tra partenze e nuovi arrivi. Uno dei profili più gettonati in orbita biancoceleste questa settimana sembrava essere Michell Dijks, sotto contratto con il Bologna fino al giugno del 2026.

Il ventottenne olandese in questa stagione è stato condizionato da un problema riguardante un’edema osseo che hanno spinto il tecnico Mihajlovic ad impiegarlo con il contagocce come si può evidenziare dalle sei presenze raccimolate in campionato per 232 minuti disputati in totale. Tuttavia, secondo quanto riferito da Radiosei, l’interesse della Lazio per Dijks non sarebbe al momento così forte come quello invece espresso dall’Empoli, dalla Sampdoria, dall’Hellas Verona e dallo Standard Liegi.

CALCIOMERCATO LAZIO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI

I dirigenti della Lazio stanno in ogni caso pensando anche alle cessioni dei calciatori che non rientrano più nei piani di allenatore e società. In questo elenco figura anche il nome di Jony che, secondo Partidazocope, sarebbe ad un passo dal trasferimento allo Sporting Gijon. Il trentenne spagnolo andrà quindi a caccia della promozione nella Liga con la formula del prestito con diritto di riscatto da trasformare in obbligo in caso di raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

