CALCIOMERCATO LAZIO/ Kiyine al Venezia, Boateng verso Lione. Brekalo firma col Torino

I dirigenti della Lazio stanno completando l’organico da mettere a disposizione di mister Maurizio Sarri in questo finale di calciomercato estivo. Intervistato in esclusiva dalla redazione di Lalaziosiamonoi.it, il dirigente del Venezia Paolo Poggi ha parlato dell’arrivo di Sofian Kiyine, con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, spiegando però che gli arancioneroverdi non sarebbero invece interessati ad André Anderson: “Ci puntiamo, avevamo bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche, bravo a saltare l’uomo. Può giocare sia a centrocampo che come esterno offensivo, è bravo soprattutto a rientrare sul piede preferito. È un calciatore tignoso, ci serviva uno così. Abbiamo l’obbligo di riscatto in caso di salvezza, con lui siamo d’accordo su un eventuale contratto di tre anni. André Anderson? Non arriverà, Sofian è l’unico per cui abbiamo parlato in modo approfondito con la Lazio.” Per quanto riguarda invece Fares dovrebbe trasferirsi al Genoa per 7 milioni di euro.

CALCIOMERCATO LAZIO, LONTANI BOATENG E BREKALO

Le sorprese non mancano mai nell’ultima parte della sessione di calciomercato ma sembra che la Lazio non si aggiudicherà grandi nomi risonanti a parte la trattativa per Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona. Stando alle insicrezioni più recenti infatti in difesa non arriverà il tedesco Jerome Boateng del Bayern Monaco che, dopo essere stato accostato appunto ai biancocelesti nel recente passato, pare essere vicinissimo a firmare con l’Olympique Lione, come svelato da footmercato.net. L’alternativa a Zaccagni, che era presumibilmente il piano B dopo non essere arrivati a Kostic dell’Eintracht Francoforte, era infine stata individuata in Josip Brekalo del Wolfsburg ma il ventitreenne croato sembra essere ad un passo dal Torino.

