Zaccagni alla Lazio?/ Calciomercato news, intesa col Verona. Si lavora sull’ingaggio

La possibilità di vedere Mattia Zaccagni alla Lazio entro la chiusura della sessione di calciomercato estivo sembra crescere con il passare delle ore. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, l’Eintracht di Francoforte avrebbe respinto l’ultima offerta dei biancocelesti per Filip Kostic con buona pace sia dei capitolini che del serbo, il quale sembrava volersi trasferire in Italia. Per questo motivo i dirigenti della Lazio hanno concentrato i loro sforzi su Matti Zaccagni che dovrebbe arrivare per un’operazione da 10 milioni di euro, 8 di base fissa più due milioni di bonus. Al momento il direttore sportivo laziale Igli Tare starebbe limando i dettagli riguardanti l’ingaggio del ventiseienne dell’Hellas Verona, con cui era sotto contratto fino al giugno del 2022. Tuttavia anche l’Atalanta sarebbe sulle tracce di Zaccagni e si valutano anche possibili nuove alternative.

Le chances che l’approdo di Mattia Zaccagni alla Lazio si concretizzi in questi ultimi giorni di calciomercato non sono affatto poche a questo punto della finestra. Nella passata stagione Zaccagni è stato in grado di collezionare cinque reti ed ha fornito sette assist vincenti per i compagni in 37 presenze totali con l’Hellas Verona e nell’annata calcistica appena cominciata ha già firmato due gol in tre presenze fra Serie A e Coppa Italia. Sullo sfondo rimane l’ultima idea riguardante Josip Brekalo del Wolfsburg ma nel mirino del Torino.

