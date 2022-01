CALCIOMERCATO LAZIO/ Lazzari e Muriqi in uscita, tutti i giocatori in partenza

La finestra di calciomercato invernale è iniziata ufficialmente con la giornata di ieri ed in casa Lazio si sta cercando di migliorare l’organico sfoltendo la rosa. I biancocelesti hanno infatti a disposizione diversi elementi che non rientrano nei piani dell’allenatore Maurizio Sarri e della società in generale, bisognosa piuttosto di fare cassa da alcune partenze prima di poter operare in entrata a causa delle normative imposte dall’indice di liquidità, ora in negativo.

Nell’elenco dei giocatori con le valigie in mano figurano Vavro e Jony, seguiti da alcuni club spagnoli, Jordan Lukaku, prossimo al Vicenza dopo il mancato riscatto da parte dell’Anversa dopo aver rescisso il contratto, e Gonzalo Escalante, arrivato in estate dall’Eibar e destinato a tornare in Spagna, dove piace al Deportivo Alaves.

CALCIOMERCATO LAZIO: CEDERE PRIMA DI ACQUISTARE

Per sfruttare al meglio questo gennaio di calciomercato la Lazio deve vendere anche un paio di calciatori che possano rimpolpare le casse del patron Lotito e nello specifico sono due gli uomini che potrebbero essere d’aiuto in questo senso, ovvero Vedat Muriqi e Manuel Lazzari. Per quanto riguarda il primo le pretendenti non mancano di certo dalla Turchia, dove è seguito da Galatasaray e Fenerbahce, ed Inghilterra, Hull City, mentre per il secondo rimangono attente all’evolversi della situazione sia il Bologna che il Torino.

