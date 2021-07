CALCIOMERCATO LAZIO/ Luis Alberto nel mirino di diversi club, il punto

CALCIOMERCATO LAZIO, LUIS ALBERTO PIACE A MOLTI

In casa Lazio si sta lavorando parecchio per completare qualche operazione utile a migliorare l’organico in questi due mesi di calciomercato ma i biancocelesti devono anche guardarsi bene dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni. Chi viene seguito con grande interesse da altre società è lo spagnolo Luis Alberto, il cui contratto scadrà nel giugno del 2025 ma giocatore che non si sarebbe presentato per l’inizio del raduno estivo nella giornata di ieri. Se il Napoli dovrà decidere di lasciar partire un elemento importante per fare cassa, allora Luis Alberto potrebbe essere il principale indiziato a lasciare Formello ma non per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. Il patron Lotito non vuole assolutamente concedere sconti alle varie pretendenti che per il momento è possibile individuare in Italia in Juventus e Milan ed all’estero in Siviglia, dove tornerebbe volentieri, ed Atletico Madrid, vincitore del campionato lo scorso anno.

La Lazio è al lavoro sul calciomercato per migliorare l’organico a disposizione del nuovo allenatore Maurizio Sarri ma c’è una squadra con cui i biancocelesti non potranno trattare, ovvero la Salernitana. Promossa in Serie A, così come la Lazio anche la Salernitana è di proprietà di Claudio Lotito e nel recente passato non sono mancate le operazioni tra i due club. Come si legge su Tuttosalernitana.com, il dirigente FIGC Gabriele Gravina a margine del consiglio federale ha fatto il punto su questa situazione spiegando: “Assecondiamo la proposta di trust ma saremo molto attenti e vigili, per evitare che tutto quanto non si trasformi in una violazione del principio di indipendenza e influenza gestionale. C’è il termine, entro sei mesi la Salernitana deve cambiare proprietario tramite il trustee. E se questo non avviene la Salernitana sarà esclusa dal campionato di Serie A. Va rispettato il principio di indipendenza o di influenza decisionale. Non sono state fatte valutazioni politiche e non ci sono condizioni personali, ho solo l’unico obiettivo della tutela del calcio italiano. E la nostra classe dirigente deve mantenere gli impegni presi. La Salernitana può essere ceduta già sa subito, anzi doveva già essere ceduta. Previsto un divieto di operazioni di mercato con la Lazio. Da oggi in poi devono essere due entità ben separate. Non temo ricorsi, mi attengo ai fatti. Il Benevento ha mandato una diffida con richiesta accesso agli atti che non sarà impedita perché bisogna lavorare con massima trasparenza, abbiamo seguito il criterio che ha posizionato al primo posto il valore sportivo di una realtà nel rispetto delle norme, sancito a chiare lettere. Benevento o terzi hanno tutto il diritto di poter chiedere verifiche o comunque tutelare propri interessi.”

