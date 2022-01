CALCIOMERCATO LAZIO/ Muriqi vicino al Maiorca, si insiste per Miranchuk

CALCIOMERCATO LAZIO: MIRANCHUK E MURIQI, IL PUNTO

Il calciomercato invernale terminerà ufficialmente nella giornata di lunedì ed in casa Lazio, indice di liquidità permettendo, si lavora per sistemare l’organico a disposizione di mister Maurizio Sarri in vista del prosieguo della stagione. I biancocelesti hanno nel mirino almeno un paio di rinforzi da inserire nella rosa ma allo stesso tempo devono pure trovare una nuova sistemazione per quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e della società.

CALCIOMERCATO ATALANTA/ Miranchuk trattenuto, concorrenza per Cambiaso

In questo elenco è presente pure il nome di Vedat Muriqi, dato in partenza da diverse settimane. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse in queste ore, per il ventisettenne kosovaro si parla della possibilità di trasferirsi per andare a giocare nella Liga al Maiorca ed i capitolini starebbero discutendo con gli spagnoli per definire i dettagli dell’operazione con il calciatore atteso già nella giornata odierna. Il mercato laziale dovrebbe dunque sbloccarsi con questo prestito oneroso da 500 mila euro e riscatto fissato ad 11 milioni di euro.

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Visite mediche per Arthur Cabral, Tottenham su Amrabat

CALCIOMERCATO LAZIO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI

Una volta avuto il via libera per operare sul calciomercato in entrata, la Lazio continuerà a concentrare presumibilmente i suoi sforzi su Aleksej Miranchuk, di proprietà dell’Atalanta. Scartata la possibilità di uno scambio con Muriqi, i bergamaschi starebbero tuttavia trattenendo il calciatore anche per far fronte all’assenza di Josip Ilicic, i cui problemi di salute non permettono al club nerazzurro di conoscere tempi e modalità per rivederlo in campo.

LEGGI ANCHE:

Vlahovic alla Juventus/ Calciomercato: compleanno a Torino, addio alla Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA