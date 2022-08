CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Acerbi aspetta l’Inter, Rossi via e Sanogo in arrivo

Calciomercato Lazio news, Acerbi e gli altri giocatori in partenza

La Lazio non ha ancora completato il proprio lavoro in questa sessione estiva di calciomercato dovendo soprattutto trovare una nuova sistemazione ad alcuni elementi che non rientrano nei piani della società e dell’allenatore. In questa lista figurano i nomi di Francesco Acerbi, Jean-Daniel Akpa-Akpro e Sofian Kiyine ma nonostante i problemi incontrati, sono stati tutti e tre inseriti nella lista per la Serie A.

Se da un lato il futuro di Kiyine, non richiesto sul mercato, e di Akpa Akpro, restio nell’accettare il Lecce, rimane ancora in bilico, quello di Acerbi potrebbe essere più definito. Accostato a Monza e Juventus, per il centrale potrebbe farsi avanti l’Inter che avrebbe bisogno di un nuovo difensore per rimpiazzare Andrea Ranocchia, passato al Monza a parametro zero, senza dimenticare l’esperienza maturata proprio nella Capitale con l’attuale allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.

Calciomercato Lazio news, ufficiale Rossi al Monterosi e Sanogo in arrivo

La Lazio è una delle società più attente ai giovani di prospettiva ed anche in questa finestra di calciomercato estivo i capitolini stanno operando pure su questo fronte. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, i biancocelesti sarebbero vicini all’acquisto del classe 2004 Ahmed Sanogo dalla Vis Pesaro. Nel frattempo la Lazio ha anche completato la cessione in prestito del venticinquenne Alessandro Rossi al Monterosi Tuscia, come si legge nella nota ufficiale: “Monterosi Tuscia Fc comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Lazio il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Alessandro Rossi. Benvenuto!”

