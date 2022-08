CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Acerbi domani all’Inter e Akpa-Akpro piace al Lecce

Calciomercato Lazio news, Acerbi e Akpa-Akpro in partenza da Formello

La Lazio sta cercando di cedere alcuni giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore ed in generale della società in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Nello specifico Francesco Acerbi sembra ormai essere ad un passo dal trasferimento all’Inter nonostante il contratto ancora valido fino al giugno del 2025 dopo aver espresso la volontà di lasciare il club al termine della passata stagione. In questo modo Acerbi ritroverà il tecnico Simone Inzaghi che lo ha richiesto dopo aver perso Ranocchia a parametro zero.

Insieme ad Acerbi in solitaria presso il centro sportivo di Formello quest’estate si è allenato anche Jean-Daniel Akpa-Akpro che aveva espresso pure tutto il suo disappunto a Il Messaggero. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, sulle sue tracce sarebbe forte la presenza del Lecce mentre al momento appaiono più defilate altre squadre a cui era stato accostato come il Bologna ed il Monza.

Calciomercato Lazio news: Reguilon, Grimaldo e Parisi restano lontani

Detto delle cessioni, i dirigenti della Lazio stanno valutando anche la possibilità di acquistare un nuovo terzino sinistro naturale in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. Come spiegato da Calciomercato.com, i biancocelesti potrebbero avere qualche problema nel poter arrivare a Grimaldo del Benfica o anche Parisi dell’Empoli visti i pochi giorni a disposizione per trattare mentre Sergio Reguilon sta passando dal Tottenham all’Atletico Madrid con Renan Lodi che lascia i biancorossi per andare al Nottingham Forest.

