CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Akpa Akpro si sfoga: “Aspetto con Acerbi ma non c’è nulla”

Calciomercato Lazio news, le dichiarazioni di Akpa Akpro

La Lazio si sta muovendo parecchio in questa finestra di calciomercato estivo. Il numero uno Claudio Lotito in questi giorni ha sottolineato come il suo club ha speso già 50 milioni di euro fino a questo momento della sessione ed è risaputo che la società abbia anche bisogno di lasciar partire qualche calciatore che non rientra più nei piani per la stagione che sta per cominciare. Nell’elenco di questi giocatori ci sono Francesco Acerbi e Jean-Daniel Akpa-Akpro, rimasti ad allenarsi a Formello senza dunque prendere parte al ritiro in Germania.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ F. Ruiz resta, Contini alla Sampdoria e Kim si presenta

Intervistato da Il Messaggero, Akpa Akpro si è sfogato fuori dal centro sportivo di Formello spiegando: “Mi sto allenando qui con Acerbi, perché all’improvviso mi hanno detto che dovevo restare a Roma. Ma non perché avessi già una nuova squadra. Aspetto notizie dal mio agente, al momento non c’è nulla.” Stando ai rumors più recenti per lui si sarebbero fatti avanti i francesi del Tolosa ed il Torino avrebbe invece sondato il terreno per l’acquisto del difensore Campione d’Europa con la Nazionale italiana.

Kepa al Napoli?/ Calciomercato, il portiere del Chelsea è vicinissimo agli azzurri

Calciomercato Lazio news, Provedel rimane ancora ad un passo

Tornando a ragionare in entrata, la Lazio avrebbe bisogno di un altro portiere in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo l’arrivo di Maximiano dal Granda, i biancocelesti continuano ad inseguire Provedel dello Spezia ma i liguri non hanno dato il via libera per la cessione poichè Dragowski della Fiorentina starebbe attendendo altre proposte oltre a quella degli Aquilotti. Secondo quanto emerso recentemente, la Lazio deve ancora trovare l’intesa pure per le commissioni dell’agente dell’estremo difensore.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Valencia su Arthur, idea De Jong e Rabiot in stand-by

© RIPRODUZIONE RISERVATA