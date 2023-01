CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Bonazzoli a oltranza, rinnovo vicino per Luka Romero

Calciomercato Lazio news, Bonazzoli l’attaccante ideale per mister Sarri

La Lazio avrebbe sicuramente bisogno di un nuovo attaccante da questa sessione di calciomercato invernale. I biancocelesti hanno perso per almeno due settimane il capitano Ciro Immobile a causa di una lesione di primo grado riportata alla coscia destra a neanche quindici minuti dall’inizio della sfida poi vinta in casa del Sassuolo lasciando il tecnico Maurizio Sarri a corto di un uomo nel reparto offensivo. Lo spagnolo Pedro è certamente un giocatore di primissimo livello per qualità e palmares ma ha allo stesso tempo caratteristiche diverse dal centravanti ideale per la Lazio che continua a seguire Federico Bonazzoli della Salernitana nonostante la volontà dei campani di non voler cedere il calciatore almeno fino a giugno. Più defilati invece altri nomi come Antonio Sanabria del Torino o i vecchi pallini Boyé e Mariano Diaz.

Calciomercato Lazio news, attesa per il rinnovo di Luka Romero

Oltre ad operazioni in entrata ed in uscita, in casa Lazio i dirigenti stanno valutando anche alcune situazioni interne in questo freddo mese di calciomercato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il rinnovo con prolungamento ed adeguamento dell’ingaggio per il giovane Luka Romero: il suo entourage era presente all’Olimpico lo scorso giovedì in occasione della sfida vinta in Coppa Italia contro il Bologna ed il diciottenne argentino dovrebbe firmare fino al giugno del 2026 con opzione per un altro anno al verificarsi di determinate condizioni. Romero percepirà inoltre 800 mila euro vedendosi dunque raddoppiato lo stipendio attualmente percepito.

Calciomercato Lazio news, Morsa e Marinacci salutano i biancocelesti

La Lazio, anche in questa finestra invernale di calciomercato, si rivela come una delle società più attente ai giovani sebbene stia completando due operazioni in uscita. Nella giornata di ieri infatti il portiere Giovanni Morsa si è trasferito alla Reggiana, dove giocherà nella Primavera, come pubblicato sull’account Instagram del club emiliano. In Primavera 2, come riporta Mondoprimavera.com, dovrebbe poi andare a giocare Valerio Marinacci, terzino ad un passo dal Cosenza.

