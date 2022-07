Calciomercato Lazio news/ Cancellieri, Casale, Ilic: sarà tris dal Verona?

Calciomercato Lazio news, asse col Verona!

Il calciomercato della Lazio vede rafforzarsi sempre più l’asse del club biancazzurro con il Verona. Nella giornata di giovedì ha effettuato le visite mediche Mattia Cancellieri, arrivato un po’ a sorpresa a rinforzare l’attacco di Maurizio Sarri. Classe 2002, Cancellieri è fresco di esordio in Nazionale ed è stato buon protagonista stagionale con il Verona, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma.

Operazione da 7 milioni di euro più 1,5 di bonus, ma in caso di cessione di Luis Alberto la Lazio avrà le risorse per chiudere repentinamente altre due operazioni con il club scaligero. Nicolò Casale, che ha rifiutato un trasferimento già chiuso col Monza proprio nella speranza di arrivare a Roma, e Ivan Ilic, chiamato a sostituire a centrocampo proprio lo spagnolo. Se l’offerta del Siviglia si alzerà già nei prossimi giorni, Luis Alberto lascerà la Lazio e l’operazione di calciomercato con il Verona diventerà tripla.

Calciomercato Lazio news, si fa dura per Carnesecchi

Calciomercato Lazio: anche il portiere resta una priorità per Maurizio Sarri. La situazione non si è ancora risolta non solo perché Marco Carnesecchi si è infortunato, ma anche perché le richieste dell’Atalanta per il numero uno dell’Under 21 è troppo alta. Con l’amministratore delegato della Dea, Luca Percassi, che ha provato a fare chiarezza sulla situazione. “La Lazio interessata ha fatto un’offerta, è un giocatore a cui noi teniamo cresciuto da noi, Atalanta ascolta le offerte di calciomercatoma quello che ci è stato proposto non ci ha portato a dire si. Ora abbiamo dovuto affrontare il problema generato giocando in nazionale, dobbiamo recuperarlo appieno dopo l’operazione ma è una gestione tranquilla di un ragazzo che aveva 15 anni e mezzo quando l’abbiamo comprato, abbiamo un ottimo rapporto, se ci saranno condizioni e offerte le valuteremo, per ora non sono in linea col suo valore quelle che ci sono arrivate”. Si parla di almeno 18 milioni di richiesta che la Lazio non sarebbe convinta di assecondare: si virerà su Vicario dell’Empoli?

