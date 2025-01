CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CHIUSURA VICINA PER CASADEI

Queste sono ore decisive per il calciomercato Lazio che è molto vicino ad accogliere un nuovo acquisto per il centrocampo e sta lavorando intensamente per completare l’operazione il prima possibile per consegnare a Baroni una rosa più ampia. La trattativa è quella con il Chelsea che detiene il cartellino di Cesare Casadei e sta parlando con i biancocelesti da giorni in cerca delle giusta formula per riportare il classe 2003 in Italia. L’ennesimo aggiornamento proviene dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che ha infiammato i tifosi biancocelesti con un tweet che ribadiva la notizia lanciata qualche giorno fa. La Lazio ha recapitato un’offerta al Chelsea di 12 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita e il club londinese ha deciso di prendersi diversi giorni per riflettere sull’offerta prima di dare una risposta ai biancocelesti. Dalle indiscrezioni odierne, sembra che quest’offerta sia stata accettata dai Blues che sono pronti a lasciar partire il calciatore che dovrà quindi sostenere le visite mediche nei prossimi giorni prima di firmare il contratto.

Calciomercato Lazio News/ Ngonge, per convincere il Napoli si pensa alla carta Isaksen (24 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, LOTITO NON MOLLA FAZZINI E PAYERO

Il calciomercato Lazio, però, ha spesso riservato finali inaspettati e, perciò, Lotito e Fabiani stanno continuando a monitorare altri centrocampisti in caso salti la trattativa ben avviata per Cesare Casadei. I nomi seguiti sono ancora quelli di Fazzini dell’Empoli e di Payero dell’Udinese che rientrano nel profilo ricercato per il centrocampo della squadra di Marco Baroni e potrebbero creare trattative vantaggiose per i biancocelesti. Tra i due citati, quello di Fazzini è il nome in pole position con i biancocelesti che potrebbero decidere di affondare nelle prossime ore con un prestito oneroso più diritto di riscatto da stabilire con il club toscano. Aggiungere qualità e fisicità al centrocampo è l’obiettivo numero uno del calciomercato Lazio che anche potrebbe decidere di intervenire ancora in difesa per coprire i fastidi fisici di Patric.