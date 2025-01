CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, BASIC RESTA

Il calciomercato Lazio è attualmente bloccato. Per molti affari biancocelesti infatti non è stata trovata la quadra nonostante ora più che mai sia importante rinforzare ulteriormente una rosa che sta facendo un’ottima stagione. Il primo posto in Europa League è stato nuovamente confermato dopo il 3-1 inflitto alla Real Sociedad grazie alle reti di Mario Gila, Zaccagni e Castellanos mentre in campionato l’Aquila è al quarto posto con 38 punti, a -4 dall’Atalanta terza. Se però tutto va spedito in campo, fuori c’è qualche problema come abbiamo raccontato. La cessione di Basic per esempio sembrava fattibile, soprattuto viste le sirene spagnole, e invece resterà a Formello per tutta la stagione.

Chi sta invece pensando seriamente di partire è Castrovilli. L’ex Fiorentina sperava di potersi riscattare nella Capitale, ma i continui problemi fisici e il poco spazio trovato sta portando l’agente a spingere per la cessione verso altri lidi.

In difesa è tutto fermo a Kike Salas, Faes e Ghilardi, quest’ultimo più vicino rispetto agli altri anche se mancano sempre i soliti accordi sul prezzo. Da considerarsi ormai saltato Veiga del Chelsea poiché è ormai della Juventus.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SCAMBIO CON IL NAPOLI

Il calciomercato Lazio sta trattando con il Napoli per uno scambio che potrebbe rivelarsi molto interessante da ambo le parti. Nella Capitale arriverebbe l’ex Verona Ngonge mentre al Maradona approderebbe Isaksen, autore del gol decisivo proprio nel match tra le due squadre. Ngonge anche con la cessione di Kvaratskhelia non riesce a trovare spazio poiché Neres e Politano sono al momento i titolari, senza dimenticare il colpo che dovrebbe arrivare tra Adeyemi, Garnacho o magari un altro profilo.

La Lazio invece aggiungerebbe un altro ex scagliero all’attacco oltre a Noslin. La trattativa al momento però non sta trovando la svolta decisiva ergo bisognerà aspettare la prossima settimana, quella che in ogni caso sarà decisiva.

