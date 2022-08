CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Concorrenza per Emerson Palmieri e il punto sulle uscite

Calciomercato Lazio news, anche il West Ham vuole Emerson Palmieri

La dirigenza della Lazio continua a lavorare in questa sessione estiva di calciomercato al fine di trovare innesti importanti per l’organico a disposizione di mister Maurizio Sarri da sfruttare nella stagione appena cominciata. Secondo i rumors emersi negli ultimi giorni, i biancocelesti potrebbero ancora pensare di aggiungere un terzino sinistro alla rosa ed il nome più caldo in questo senso rimane quello di Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea.

Chiuso dall’arrivo dello spagnolo Marc Cucurella, appena prelevato dal Brighton, il tecnico Tuchel ha deciso di non puntare su Emerson in questo avvio di stagione spingendo così il Campione d’Europa con la Nazionale italiana a guardarsi altrove in cerca di una nuova sistemazione. Accostato pure alla Juventus, se la Lazio vorrà aggiudicarselo dovrà però fare i conti con la concorrenza del Nizza e del West Ham, coi londinesi pronti a tesserarlo per i prossimi sei anni con un’offerta per i Blues da 15 milioni di euro.

Calciomercato Lazio news: Acerbi, Akpa Akpro e Kiyine in partenza

Oltre ad eventuali nuove operazioni in entrata, in casa Lazio si ragiona pure su qualche cessione per quei calciatori che non rientrano più nei piani dell’allenatore e della società in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. In particolare, come spiegato da lalaziosiamonoi.it, Francesco Acerbi spera ancora in una chiamata da parte dell’Inter, Akpa Akpro piace a diverse società francesi e Sofian Kiyine potrebbe andare a giocare in prestito in Turchia.

