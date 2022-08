CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Dragowski libera Provedel in porta, Acerbi vicino all’Inter

Calciomercato Lazio news, Provedel finalmente in arrivo per la porta

La Lazio continua a lavorare in questa finestra estiva di calciomercato per sistemare l’organico a disposizione di mister Maurizio Sarri in vista della stagione che sta per cominciare. Nello specifico, i biancocelesti dovrebbero presto accogliere un nuovo portiere dopo gli addii a parametro zero di Strakosha e Pepe Reina, oltre all’acquisto di Luis Maximiano dal Granada avvenuto il mese scorso. Dallo Spezia dovrebbe infatti arrivare finalemente Ivan Provedel, giocatore che già qualche giorno fa aveva manifestato la sua voglia di trasferirsi alla Lazio.

Nelle ultime ore i liguri sono riusciti a chiudere l’operazione Bartłomiej Drągowski con la Fiorentina (ai viola andrà il 50% dalla futura rivendita stando alle indiscrezioni più recenti emerse in questi giorni) dato che il polacco si sarebbe convinto della proposta ricevuta e così gli Aquilotti, avendo in mano il sostituto, avrebbero dato il via libera per la partenza di Provedel. Il tecnico Sarri si prepara quindi ad abbracciare il nuovo estremo difensore con esperienza nel nostro calcio che desiderava.

Oltre ai movimenti in entrata per potenziare la rosa, in questo agosto di calciomercato estivo la Lazio deve pensare anche a qualche cessione per quanto riguarda quei calciatori che non rientrano nei piani della società e dell’allenatore. Uno di questi è Francesco Acerbi che, come spiegato da mister Sarri in un’intervista nei giorni scorsi, avrebbe già chiesto di partire al termine della passata stagione. Il suo agente Federico Pastorello è stato avvistato presso la sede dell’Inter ma, intercettato da InterNews, ha spiegato: “Avete parlato di Acerbi? No, abbiamo fatto una chiacchierata. Se piace? Bisognerebbe sentirlo da loro, ma credo che sia un giocatore forte. Non ho dubbi che possa piacere a tanti.”

