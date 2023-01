CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Due nomi per sostituire Milinkovic, le ultime su Pellegrini

Calciomercato Lazio news, priorità Ilic se parte Milinkovic-Savic

La Lazio sta valutando quali mosse di calciomercato effettuare da qui all’estate e la zona del campo più calda sembra essere quella del centrocampo. Il serbo Sergej Milinkovic-Savic ha il contratto in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2024, ma le parti, come rivela Il Messaggero, sembrano molto distanti dalla volontà comune di rinnovare e proseguire il rapporto. Il ventisettenne potrebbe dunque partire nel caso in cui l’Arsenal o il Newcastle dovessero fare sul serio per accaparrarselo presentandosi con almeno 60 milioni di euro. In caso di addio nell’immediato, mister Sarri gradirebbe poter avere Ivan Ilic dell’Hellas Verona già entro la fine di gennaio.

Calciomercato Lazio news, per il centrocampo piace anche Zielinski

Quello di Ilic del Verona non sembra però essere l’unico profilo seguito con interesse dalla Lazio in questa finestra di calciomercato invernale. A giugno infatti i biancocelesti potrebbero provare anche l’assalto a Piotr Zielinski, in scadenza con il Napoli a giugno 2024. Già finito nel mirino della Juventus, il polacco ritroverbbe proprio il tecnico Maurizio Sarri con cui ha già lavorato all’Empoli e che poi l’ha portato ai piedi del Vesuvio.

Calciomercato Lazio news, cedere Fares prima di arrivare a Pellegrini

La Lazio ha messo nel mirino Luca Pellegrini della Juventus in questo gennaio di calciomercato. In prestito all’Eintracht di Francoforte, che ha già dato il via libera per lasciarlo tornare in Italia, l’arrivo di Pellegrini è però bloccato dalla cessione di Mohamed Fares. L’italiano dovrebbe infatti ridursi lo stipendio da 3 milioni di euro all’anno se l’algerino non dovesse lasciare Formello e per questo motivo si spera in un affondo da parte della Salernitana.

